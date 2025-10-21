「安部継承」の高市早苗氏、きょう日本初の女性首相に就任へ

日本自民党総裁の高市早苗氏（６４・写真）が２１日、第１０４代日本国首相に就任する見通しとなった。日本史上初の女性首相が誕生する。自民党と日本維新の会は、国会での首相指名選挙を翌日に控えた２０日、連立政権の樹立に最終合意し、首相指名選挙で高市氏に投票することで一致した。自民党（１９６議席）と日本維新の会（３５議席）の衆院議席を合わせると２３１議席となり、過半数（２３３議席）には２議席足りない。しかし、野党の候補一本化が不発に終わったため、決選投票で高市氏が多数を得る見通しであり、首相就任は確実とみられている。４日に自民党総裁に就任するという異例の展開を見せた高市氏が、１７日後に首相の座に就くことで、日本の政局の不透明感が一気に解消されることになった。強硬な保守派とされる高市氏は、第２次世界大戦のＡ級戦犯が合祀された靖国神社に毎年参拝してきた。しかし、秋季例大祭（１７～１９日）では参拝を見送り、玉串料を奉納した。穏健派や中道系議員、周辺国の反発を配慮したものとみられる。高市氏は安倍晋三元首相の政策を継承し「女性版安倍」とも呼ばれてきた。経済政策では金融緩和と財政出動を重視しており、日本国内ではその経済運営を「アベノミクス」になぞらえて「サナエノミクス」と呼ぶ声もある。高市氏の首相就任が確実視されたとの報道を受け、２０日の日経平均株価は財政拡大などへの期待感から初めて４万９千円台を突破。終値は前営業日比１４５０.２３円（３.０５％）高の４万９０３２.３８円を記録した。黃仁贊 hic@donga.com