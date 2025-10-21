現代自動車、「世界最高企業」でアジア自動車メーカー１位、トヨタ抜き国際競争力示す

現代（ヒョンデ）自動車が米ニュース週刊誌「タイム」が選ぶ「世界最高企業（World’s Best Companies）」で、日本のトヨタ自動車を抑えてアジア自動車メーカーでトップに立ち、国際的競争力を示した。２０日、タイム誌や業界関係者によると、現代自動車は今回の評価で３３位（９１．３６点）を記録し、トヨタ（４８位、９０．４２点）より１５ランク上位に入った。２０２４年の１９２位から実に１５９ランクも急上昇し、韓国企業として唯一トップ１００入りを果たした。同誌は２０２３年から、ドイツのグローバルデータ企業のスタティスタ社と共同で、毎年「世界最高企業」１０００社を選んでいる。社員向けアンケートに基づく従業員の満足度、直近３年間の売上データを活用した企業成長率、そして炭素排出削減率や取締役会の性別多様性を含むＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）透明性の３指標を同一比率で合計し、１００点満点で評価しているという。現代自動車の急上昇は、グローバル従業員の高い満足度、持続的な売上成長、そしてＥＳＧ努力が複合的に働いた結果と分析される。現代自動車の売上高は、２０２２年の１４２兆ウォンから２０２４年には１７５兆ウォンへと約２３％増加した。営業利益も、同期間に９兆８０００億ウォンから１４兆２０００億ウォンへと約４５％拡大した。同社は、韓国や米国、インドなど主要事業拠点で再生可能エネルギーの購入契約を締結し、２０４５年のカーボンニュートラルの実現を目指す「ＲＥ１００」目標を段階的に実行している。一方、今回の調査で１位はＮＶＩＤＩＡ、２位はマイクロソフトだった。「世界最高企業」１０００社には現代自動車のほか、カカオ（１０１位）、ＳＫグループ（１２１位）、起亜（キア、１６６位）など、韓国企業１８社が名を連ねた。金在亨 monami@donga.com