Ｋカルチャーの力　国立中央博物館の来館者数５００万人超え

韓国国立中央博物館の今年の累計来館者数が、史上初めて５００万人を超えた。アニメ「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の世界的な人気により、外国人やＭＺ世代の来館者が大幅に増加したことが主な要因とみられる。国立中央博物館は１７日、「２０２５年の累計来館者数は１５日時点で５００万６３８２人に達した」と発表し、「過去最多であり、昨年同時期（２９５万５７８９人）と比べ約７０％増加した数値」と説明した。年間来館者数５００万人は、海外の世界的な博物館や美術館でも多くない。美術専門メディア「アート・ニュースペーパー」によると、昨年時点でフランス・ルーヴル美術館が８７３万人で最多。次いでバチカン美術館（６８２万人）、大英博物館（６４７万人）、メトロポリタン美術館（５７２万人）が５００万人を超え、５位のテート・モダンは４６０万人だった。博物館側は、国内外で韓国伝統文化への関心が高まったことが来館者増加に大きく影響したと分析。「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」などＫコンテンツの成功とともに、若年層を中心にミュージアムグッズが爆発的な人気を博したことも一因となった。また、国宝の半跏思惟像２点を展示する「思惟の間」など、来館者の目を引く展示館のリニューアルも奏功したとみられる。博物館関係者は「特に８月の夏休みと休暇シーズンに８６万４９７７人が来館した」とし、「学生など若年層と外国人の来館が大幅に増えた」と説明した。実際、今年の外国人累計来館者数は１８万５７０５人で、過去最多だった昨年（１９万８０８５人）を上回る見通しだ。国立中央博物館によると、全国１３の国立博物館の年間累計来館者数も１１２９万６２５４人に達し、２０２３年から３年連続で年間１千万人を超えた。博物館側は「今シーズンのプロ野球累計観客数（１２３１万２５１９人）に匹敵する数値」と強調した。兪弘濬（ユ・ホンジュン）国立中央博物館長は「Ｋカルチャーの拡散とともに、伝統文化への国内外の関心が高まり、博物館来館者数もプロ野球観客並みに拡大した」とし、「来館者中心の展示コンテンツの拡張や観覧環境の改善、文化財保全・管理機能の強化により、国民が日常で文化を楽しめる博物館として発展していく」と述べた。金民 kimmin@donga.com