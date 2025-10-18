日本は３人、韓国は１３人　韓国に３割打者が多い理由



今年初め、２０２５プロ野球ナンバーズブックという本が世に出た。韓国プロ野球を数字で解説する本である。このコラム「光化門（クァンファムン）にて」を書いている、ファン・ギュイン東亜（トンア）日報スポーツ部次長はじめ「本でしか学べないっ野球がある」と信じる５人が共同で執筆した。



刊行直後、日本野球代表チームがこの本を複数冊購入したとの報を聞いた。韓国語で書かれた本を読むため、ＡＩ翻訳機能付きスマートフォンも購入したという。韓国野球学会の関係者は「日本代表チームでは『今後も対戦し続ける相手なので、リーグのトレンドや特徴を追う必要がある』という話が出た」と語った。



日本代表チームは以前から本が好きだ。２０２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本を優勝に導いた栗山英樹前監督（６４）は、２０冊以上の本を書いた作家でもある。大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース）が読書家となったのも栗山氏の影響だ。今の日本代表監督の井端弘和氏（５０）もリトルリーグ選手向け特別講義で、「誰がどんな理由で野球が上手いか、すべてが分かる時代だ。勉強を続けなければ遅れを取る」と読書を推奨した。



日本が野球を本で学んだことで最も変わったのは球速だ。２０１４年の日本プロ野球の直球平均速度は時速１４１．５ｋｍで、韓国（１４１．０ｋｍ）とほぼ変わらなかった。１０年後の昨年、日本（１４６．８ｋｍ）は韓国（１４３．５ｋｍ）より３．３ｋｍ速くなった。



この程度の差が本当に大きいのか。２０２３ＷＢＣの予選リーグ全試合における直球系（フォーシーム、ツーシーム、シンカー）の球速平均は時速１４７．６ｋｍ。８強進出チームは１５０．６ｋｍで、これより３ｋｍ速かった。当時、韓国代表チームは１４５．８ｋｍで２０カ国中１６位、３大会連続で予選リーグ敗退となった。



球速が速ければ打者が苦戦するのは当然だ。今年、直球の平均時速が１４７．１ｋｍに達した日本の１２球団で打率３割以上を記録した打者は３人だけだ。直球の平均時速が１５２ｋｍとさらに速い米メジャーリーグ（ＭＬＢ）の３０球団でも打率３割は７人にすぎない。



韓国１０球団では３割打者が１３人も出た。韓国は依然として投手が打者を抑えきれないリーグである。昨年、日本の楽天で３勝６敗、防御率６．７２に終わったポンセ（３１）が今年、韓国リーグの代表投手となったのも偶然ではない。



このような状況でも多くの韓国野球指導者は、「私設の野球教室で球速ばかり重視するため、投手が基本的な技術が不足する状態マウンドに上がる」と嘆くことが多い。この嘆きは「投手は下半身が強くなければならない」という古い理論と結びつき、ランニング練習の指示につながることも少なくない。



結局、外の世界で何が起きようと目をつぶるのは野球だけではない。昨日の正解が今日の誤答になる時代だ。流れを読めなければ淘汰されることを、野球が改めて示している。なお、本稿は中国で開発されたＡＩモデルＧＬＭ４．６が校正した。球より速いのは技術であり、技術より速いのは学びを止めた者の勘違いである。

