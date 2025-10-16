「韓国語サビを合唱してくれる外国ファンに感激」　ＫＰＯＰガールズ！作曲家のＥＪＡＥさん

「頑張った分だけ良い結果が出て、本当に感謝と誇りの気持ちでいっぱいです」Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス＿のアニメ映画『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）『ゴールデン（Ｇｏｌｄｅｎ）』の作曲家であり歌手でもあるＥＪＡＥ（イ・ジェ、３４）は１５日午前、ソウル龍山（ヨンサン）区のＣＧＶ龍山アイパークモールで行われた懇談会で、「２カ月前まではただの作曲家だったのに、急に（歌手としても）愛していただけるなんて不思議です」と笑顔を見せた。彼女が参加した『ゴールデン』は、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」と、英オフィシャル・シングルチャート「トップ１００」でそれぞれ８週連続１位を獲得した。韓国系米国人として「ＫＰＯＰガールズ」の楽曲制作に携わった感想を問われると、「今や世界的にＫ－ＰＯＰだけでなく、『Ｋ』のつくあらゆるものが知られるようになった。韓国人としてとても誇らしい」と語った。ＥＪＡＥが『ゴールデン』で特に重視したのは「サビに韓国語の歌詞を入れること」だったという。「『ＫＰＯＰガールズ』の曲を通して韓国文化を正しく伝えることが大事だった。米国でのシングアロング上映に行ったら、観客が『ヨンウォニケジルスオンヌン（永遠に壊れない）』というサビを韓国語でそのまま歌ってくれて、本当に感動しました」と話した。俳優で元国会議員の申榮均（シン・ヨンギュン）氏の外孫娘である彼女は、ＳＭエンタテインメントで１０年以上練習生として過ごしたが、当時はデビューの夢を果たせなかった。ＥＪＡＥは「成長には傷つくことも必要。多くの拒絶を受けたことを悪く思っていません」と語る。「人にはそれぞれタイミングがあると分かりました。大事なのは成長です。落ちても『オーケー、またやればいい』と思えることが大切。その気持ちでやり続けてきたし、音楽が自分を救ってくれました。歌手を夢見ていましたが、作曲家やエンジニアという道もあります。その頃からビートを作り始め、１日１２時間取り組んでいました」「ＫＰＯＰガールズ」ＯＳＴをきっかけに、ＥＪＡＥは世界の音楽シーンで確かな存在感を示した。アニメと収録曲『ゴールデン』は、すでに来年の米アカデミー賞やグラミー賞の有力候補に挙げられている。彼女は「正直、すごく取りたい。もし受賞したら気絶するかも。ずっと泣き続けると思う」と笑った。今後の目標については、「作曲家として成長を続けたい。Ｋ－ＰＯＰと米ポップスをつなぐ音楽を作りたい」と語り、共演したいアーティストとしてエスパ（ａｅｓｐａ）と防弾少年団（ＢＴＳ）を挙げた。「エスパは私の曲の雰囲気と合いそう。ＢＴＳと一緒にできたら本当に光栄です。特に私の曲にジョングクさんの声を入れられたら最高ですね」キム・テオン記者 beborn@donga.com