ショートトラックのイム・ジョンオン、ＩＳＵワールドツアー初戦で２冠

韓国男子ショートトラックの新星、イム・ジョンオン（１８・蘆原高）がシニアデビュー戦となる国際スケート連盟（ＩＳＵ）ショートトラック・ワールドツアー第１戦で２冠を制した。イム・ジョンオン、黄大憲（ファン・デホン、２６）、李俊瑞（イ・ジュンソ、２５）、シン・ドンミン（２９）で編成された男子代表は、１３日カナダ・モントリオールで行われた５０００メートルリレー決勝で６分５０秒７８１をマークして最初にフィニッシュした。中国（６分５１秒１６０）、イタリア（７分０３秒２２４）がそれぞれ２位、３位だった。アンカーを務めたイム・ジョンオンは、中国の劉少昂（リウ・シャオアン）の追撃を余裕で振り切り、優勝を決めた。前日の男子１５００ｍ決勝で金メダルを獲得していたイムは、この日も金メダルを追加し、人生初のワールドツアーで２冠の喜びを味わった。イムは試合後「リレーの金メダルが信じられない。家族みたいなチームだと思う。すばらしいシーズンになりそうだ」と語った。イムはこのほか男子１０００ｍでも銀メダルを獲得。終盤まで首位を走ったが、最終周でイタリアのピエトロ・シゲールに逆転を許した。「自分が１位だと思っていた。金メダルを取るには、もっと完璧なレースをしなければならないと感じた」と振り返った。シニアデビュー戦で金２個、銀１個を獲得したイムについて、前季ワールドツアー総合１位のウィリアム・ダンジヌ（２４・カナダ）も高く評価した。韓国選手と総合優勝を争ってきたダンジヌは「昨年ジュニアで滑る姿を見て、代表に入れば脅威になると思った。想像以上にすごい」と話した。ダンジヌは前日の男子５００ｍで優勝したが、１５００ｍと１０００ｍでは決勝進出を逃した。前日の女子１０００ｍで銀メダルを獲得したキム・ギルリ（２１）は、この日の女子１５００ｍ決勝で２分２２秒２１７を記録して銀メダルを追加した。ショートトラック・ワールドツアー第２戦は来週も同じモントリオールで開催される。任寶美 bom@donga.com