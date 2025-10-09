北朝鮮女子重量挙げソン・グクヒャン、世界記録で世界選手権「金」

女子重量挙げの北朝鮮代表のソン・グクヒャン（２４・写真）が、スナッチ、クリーン＆ジャーク、トータルのすべてで世界記録を更新し、世界選手権で金メダルを獲得した。ソンは７日（現地時間）、ノルウェーのフェールデで行われた２０２５年国際重量挙げ連盟（ＩＷＦ）世界重量挙げ選手権の女子６９キロ級競技でスナッチ１２０キロ、クリーン＆ジャーク１５０キロ、トータル２７０キロを挙げて優勝した。２位フリエット・ロドリゲス（２３・コロンビア）のトータル記録（２４１キロ）より２９キロも上回る圧倒的な優勝だった。ソンは２０２３年杭州アジア大会（トータル２６７キロ）と昨年世界選手権（トータル２６４キロ）では７６キロ級の競技に出場し、いずれも金メダルを獲得した。今大会はＩＷＦが階級を改編してから初めて開催される世界選手権だ。ＩＷＦは今年６月男女１０階級ずつだった規定を男女８階級ずつに変更した。同日、ソンは７月パンアメリカン重量挙げ選手権女子６９キロ級でオリビア・リーブス（２２・米国）が樹立した３部門の世界記録（スナッチ１１９キロ、クリーン＆ジャーク１４９キロ、トータル２６８キロ）を全て塗り替えた。リーブスは今回の世界選手権には７７キロ級に階級を上げて出場する。伝統的な重量挙げ強国である北朝鮮は、同日までに開かれた女子５階級全てで優勝者を輩出した。北朝鮮は、これに先立ち、４８キロ級のリ・ソングム（２８）、５３キロ級のカン・ヒョンギョン（２６）、５８キロ級のキム・イルギョン（２２）、６３キロ級のリ・スク（２２）が全員表彰台の一番高い所に上がった。イ・スクも同様にスナッチ（１１０キロ）、クリーン＆ジャーク（１３９キロ）、トータル（２４６キロ）の全てで世界記録を塗り替えた。ＩＷＦはホームページを通じて「北朝鮮女子重量挙げ代表チームは１００％の驚異的な優勝確率を記録して帰国の途につくことになった。ソンは圧倒的な競技力を披露し６９キロ級の世界記録を新たに樹立した」と伝えた。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com