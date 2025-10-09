安倍元首相のように「強い日本」を叫ぶ高市氏、初の女性首相に

「Japan is Back！（日本が戻ってきた）」与党自民党の高市早苗氏が４日の総裁選挙で圧勝し、日本の初の女性首相時代が幕を開けた。「強い日本」の再建を強調してきた高市氏は、早ければ１５日に国会で首相に指名される見通しだ。安倍晋三元首相が２０２２年７月に殺害されて以降、薄れていた日本の保守色が３年ぶりに強硬保守に回帰したという声が出ている。韓日、韓米日協力に警告灯がともる可能性も指摘されている。高市氏は太平洋戦争のＡ級戦犯が合祀された靖国神社に参拝してきた。ただし、首相に就任した後の参拝の是非については「適切に判断したい」と慎重に発言している。１７日から１９日に開かれる秋季例大祭に高市氏が参拝するかどうかに関心が集まっている。日本メディアは８日、高市氏が周辺国の反発を意識し、今回は見送りの方向で調整していると伝えた。高市氏は「日本列島を、強く豊かに」というスローガンと「アベノミクス」を継承した「サナエノミクス」を掲げ、財政拡大と金融緩和を予告した。これにより、日本の株式市場は６日と７日連続で最高値を記録した。円相場も８日、１５２円台まで下落し、８カ月ぶりに最低水準を記録した。トランプ米大統領は６日（現地時間）、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」を通じて、「日本が初の女性首相を選出した」と祝意を表した。韓国の大統領室と外交部は「韓日間のシャトル外交が復元された以上、日本の新首相とも活発な交流を続けていくことを期待する」と明らかにした。黃仁贊 hic@donga.com