アーチェリー韓国代表、最先端のシューティングロボも下す

３日午後、「現代（ヒョンデ）自動車鄭夢九杯韓国アーチェリー大会２０２５」が開かれた光州（クァンジュ）５・１８民主広場には大粒の雨が降りしきった。だが観客は本大会が終わった後も席を立たなかった。「世界最強」とされるアーチェリー韓国代表と、現代自動車グループが開発した高精度シューティングロボとの「世紀の対決」を見守るためだった。イベント試合で行われた勝負の勝者は代表選手たちだった。シューティングロボは各種センサーを通じて風向きや風力を分析し、ミリ単位で矢の発射角度を調整できるよう設計された。試合序盤に突然強まった雨脚のために一時乱れたが、照準調整を終えると立て続けに１０点を命中させた。しかし先月、光州世界選手権リカーブに出場した金優鎮（キム・ウジン）、李雨錫（イ・ウソク）、金済徳（キム・ジェドク、いずれも男子）、安山（アン・サン）、カン・チェヨン、イム・シヒョン（いずれも女子）ら代表選手の矢はより正確だった。６人が１射ずつ放ち、計５５点を合算。ロボは５４点にとどまった。続いてコンパウンド代表チームは６人全員が１０点の的に矢を突き立て、５８点を記録したロボを下した。この日、大会では現代自動車グループのロボット専門系列会社「ボストン・ダイナミクス」が開発したロボット犬「スポット」が矢を運ぶパフォーマンスも披露された。本大会では、昨年パリ五輪３冠のイム・シヒョンがカン・チェヨンを７－３で下して優勝。男子決勝ではキム・ジョンウが２０２３年大会覇者の李雨錫を７－３で制した。イム・シヒョンとキム・ジョンウはいずれも賞金１億ウォンを受け取った。コンパウンドではヤン・ジェウォンとパク・リイェがそれぞれ男女の頂点に立った。ヤン・ジェウォンはキム・ジョンホと１４７点で並んだ後、シュートオフで１０点を放ち、８点にとどまったキム・ジョンホを退けた。パク・リイェはムン・イェウンを１５０－１４２で破った。コンパウンド優勝賞金は２０００万ウォン。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com