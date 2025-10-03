ＩＳＳ任務のジョニー・キムさん「宇宙では洗濯しません」

「宇宙では服を洗濯しません。洗うより捨てる方がコスト面で効率的なので、地上から任務期間中に着られる十分な服を送ってくれます」初の韓国系米国人宇宙飛行士ジョニー・キムさん（４１）が、尹寧彬（ユン・ヨンビン）宇宙航空庁長官ら宇宙庁関係者と特別インタビューを行った。宇宙庁は２日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で任務を遂行しているキムさんと国内初のリアルタイムインタビューを先月２５日に実施したと明らかにした。移民２世のキムさんは、父親の家庭内暴力など不遇な幼少期を過ごしたが、それを克服し米海軍に入隊。米軍の教育支援プログラムを通じてサンディエゴ大学で数学を専攻し、ハーバード大学医学部を卒業した。その後、海軍で操縦士訓練を修了し、１６００倍の競争率を突破して米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙飛行士に選ばれた。今年４月、ＮＡＳＡのＩＳＳ任務のためロシアのソユーズ宇宙船に搭乗して宇宙へ出発し、１２月までの８カ月間、ＩＳＳで科学調査任務などを遂行している。キムさんは、来月２７日に予定されている韓国型ロケット「ヌリ号」の４回目の打ち上げを応援するメッセージも送った。キムさんは「韓国人が新たな領域を探検するため前進しているという知らせを聞くたび、韓国系米国人としてどれほど大きな感銘を受けるかを伝えたい」と述べ、祝賀の言葉を寄せた。未来の宇宙飛行士を夢見る人材には「大事なのは失敗することではなく、失敗の後にどう立ち上がり、どんな行動を取るかだ。希望を持ち前へ進む強さを持ってほしい」と語った。インタビューは宇宙庁の公式ユーチューブチャンネルで視聴できる。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com