ＢＴＳジミン、親子３人で高額寄付者クラブのメンバーに

ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＭＩＮ（ジミン、写真）と父に続き、ジミンの実弟も児童福祉専門機関の高額寄付者の集まりである「グリーンノーブルクラブ」のメンバーになった。親子３人がそろって同クラブのメンバーになったのは初めて。児童福祉専門機関の「緑の傘」は２９日、ジミンとジミンの父、そして実弟の３人が「グリーンノーブルクラブ」のメンバーになった明らかにした。２０１７年に設立された同クラブは、１億ウォン以上を寄付するか、５年以内に１億ウォン以上を寄付することを約束した後援者で構成される高額寄付者ネットワーク。ジミンは２０２１年、釜山（プサン）の自立準備青年の自立支援や、新型コロナウイルス収束後に経済的困難に直面した児童の家庭支援、住居環境が劣悪な児童の住環境改善のため１億ウォンを寄付し、クラブのメンバーとなった。翌年には父が「緑の傘」の人材育成支援事業「アイリーダー」に寄付し、同クラブのメンバーに。今年は軍服務を終えた弟のパク・ジヒョン氏が合流した。「緑の傘」はジミンの父に対し黄永基（ファン・ヨンギ）会長名義の感謝楯を、ジミンには崔仏岩（チェ・ブルアム）全国後援会長名義の感謝楯をそれぞれ贈呈した。ジミンのほか、ＢＴＳのＪ－ＨＯＰＥ（ジェイホープ）や俳優の宋一国（ソン・イルグク）らも同クラブに名を連ねている。ソ・ソルヒ記者 facthee@donga.com