「ＫＰＯＰガールズ」聖地の中央博物館に外国人観光客向け韓流ブース

「実際に来て見た韓国は、青くてきれいな国ですね。人々も親切で、また遊びに来たいです」９月２８日午後、ソウル龍山区（ヨンサンク）の国立中央博物館オープンスペース。エストニアからボーイフレンドと一緒に来たジェイン・リーさん（２９）は、韓国がとても気に入った様子だった。２人は韓国観光公社が韓流に興味を持つ外国人向けに地域観光をＰＲするため設けたブース「マイ・Ｋメモリー（MY K-Memory）」で、各都市のランドマークを描いたポストカードに色を塗る体験を楽しんだ。ソウル観光を終えた後、釜山（プサン）にも立ち寄る予定で、「残りの旅行日程がとても楽しみです」と笑顔を見せた。２６日から２８日まで中央博物館に設置されたブース「マイ・Ｋメモリー」は、訪韓外国人観光客に大人気だった。リーさんが体験した「ポストカード・カラーリング」をはじめ、２０２５年アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の開催地である慶州（キョンジュ）など５都市のランドマークを活用した「デジタルタトゥー体験」、地域独自の香りを生かした「紙製芳香剤づくり」など、参加型コンテンツが好評だった。特にアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」に登場する「ダフィ」に似た虎をモチーフにしたキーホルダーや伝統の組み紐ブレスレットは、希望者が後を絶たなかった。現場では２０代、３０代の観光客が友人と一緒にデジタルタトゥーを入れ、スマートフォンで記念写真を撮る姿も見られた。家族連れの観光客はポストカードをカラフルに塗りながら楽しんでいた。韓国観光公社のクァク・ジェヨン韓流コンテンツチーム長は「最近の『ＫＰＯＰガールズ』人気で外国人の中央博物館訪問が増えており、地域観光ＰＲブースを設けた」とし、「Ｋコンテンツの波及力を地域観光と結びつけ、新たなモデルを作ることが目標だ」と語った。韓国の公演観光を代表する祭典「２０２５ウェルカム大学路（テハクロ）」の野外公演イベント「ウェルカム・フリンジ」も２７日と２８日に中央博物館で開催された。今年はスコットランド・エディンバラ・フリンジフェスティバルに正式招待された地域ミュージカル「寧越荘陵（ヨンウォル・ジャンヌン）昼のトッケビ」など、優れた作品が上演された。クァクさんは「これまでウェルカム・フリンジは明洞（ミョンドン）や大学路などでのみ開催されてきたが、今年初めて中央博物館でも韓流ブースと連携して披露した」と語った。今年で９回目を迎えるウェルカム大学路は、外国人に韓国の公演コンテンツを紹介するフェスティバルだ。１１月２日まで開催され、応募で選ばれた魅力的な韓国公演を楽しめる。公演台本を外国語でＡＩメガネに映し出す「スマートシアター」も初導入された。韓国観光公社は、Ｋカルチャーへの関心を地域観光活性化につなげるため、多様な取り組みを進めている。今年初めて登場した「韓流Ｋパス」は、外国人観光客にＫＰＯＰやドラマ、伝統文化体験費用を割引する制度だ。２０１７年から主要ＫＰＯＰコンサートと連携して展開してきた訪韓観光商品は、累計で２６万人以上を集客した。７月５日から青瓦台（チョンワデ）サランチェ１階展示室で開催されている展示「Ｋドラマ、ラブチャプター」も人気を集めている。「愛の不時着」などの人気ドラマをテーマにした没入型体験展示で、２４日までの累計来場者は１０万４５６７人に達した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com