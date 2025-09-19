三星がギャラクシーＳ２５ ＦＥ発売、ｉＰｈｏｎｅ１７に対抗

三星（サムスン）電子は１９日、準フラッグシップモデル「ギャラクシーＳ２５ ＦＥ」（写真）を韓国国内で発売する。米アップルがｉＰｈｏｎｅ１７シリーズを発売するのと同日、同社も新型スマートフォンを投入し、正面対抗する構えだ。ギャラクシーＳ２５ ＦＥは、最新の人工知能（ＡＩ）機能をすべて搭載している。ユーザーの位置情報や時間、使用習慣に基づき情報を提供する「ナウ・ブリーフ」など、パーソナライズされたＡＩ機能に対応。動画編集でノイズを選択的に調整できる「オーディオ消しゴム」や、振り込め詐欺の疑いがある電話をリアルタイムで検知して通知する「振り込め詐欺疑い電話通知」機能も備えている。本体は厚さが７．４ミリ、重さが１９０グラムで、ネイビーやアイスブルー、ホワイト、ジェットブラックの４色を展開。容量は２５６ＧＢ（ギガバイト）のみで、価格は９４万６０００ウォン。１０月３１日までに三星ドットコムで自給制端末として購入した場合、「ＮｅｗギャラクシーＡＩサブスクリプションクラブ」に加入できる。加入者は、端末返却時に出荷価格で最大５０％を補償され、三星ケアプラスの「スマートフォン破損プラス（＋）」や、モバイルアクセサリー３０％割引クーポンなどの特典も受けられる。同社は同日、「ギャラクシータブＳ１１」シリーズと「ギャラクシーバッズ３ ＦＥ」も発売する。ギャラクシータブＳ１１シリーズでは、１０月１６日まで「ストレージ２倍プロモーション」を実施。期間中にギャラクシータブＳ１１の１２８ＧＢモデルや、ギャラクシータブＳ１１ウルトラの２５６ＧＢモデルを購入すると、それぞれ２５６ＧＢおよび５１２ＧＢに無料でアップグレードされる。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com