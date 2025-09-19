ロッテカード２９７万人分の顧客情報流出、ＣＶＣも流出

会員約９６０万人を抱えるロッテカードは１８日、ハッキングにより２９７万人分の顧客情報が流出したと発表した。流出データは当初報告の１００倍規模にあたる２００ギガバイト（ＧＢ）に達する。このうち２８万人は、カード決済の核心情報であるＣＶＣ（カード裏面の数字３桁）が流出しており、不正決済被害が発生する可能性があることが確認された。ロッテカードの曺佐溱（チョ・ジャジン）代表は同日、ソウル中区（チュンク）の富栄太平ビルで記者会見を開き、「顧客の皆さま、関係機関の皆さまにご心配をおかけし心よりお詫び申し上げます。今回の事故による被害は責任をもって、被害額全額を補償します」と述べた。流出した会員情報は、住民登録番号や仮想決済コードなど、オンライン決済過程で生成・収集されたデータだ。曺氏は「カード不正使用が発生する可能性がある顧客は２８万人で、カード番号、有効期限、ＣＶＣなどが流出した」と説明した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、ソウル龍山（ヨンサン）の大統領室で首席秘書官会議を主宰し、「企業に責任を問うことも必要だが、進化を続けるハッキング犯罪に対抗するため、政府全体で体系的なセキュリティ対策を急がなければならない」とし、根本的な総合対策を指示した。カン・ウソク記者 シン・ギュジン記者 wskang@donga.com