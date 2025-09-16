バレーボールの現代キャピタル、「選手不足」で大会途中棄権へ

「われわれだけが犠牲を強いられているようだ」プロバレーボールの現代（ヒョンデ）キャピタルは１５日、「２０２５年麗水（ヨス）・ＮＨ農協カップ男子大会にはこれ以上出場しない」と発表した。韓国バレーボール連盟（ＫＯＶＯ）の要請でＶリーグ男子開幕戦開催を断念したにもかかわらず、カップ戦への出場を求められるのは無理な要求だと訴えている。国際バレーボール連盟（ＦＩＶＢ）は男子世界選手権期間中（１２～２８日）だけでなく、大会終了後も３週間はリーグ戦を行えないと各国協会に通達。ＫＯＶＯがＶリーグ男子の開幕日を当初予定の来月１８日から２０日に延期した理由だ。これで前季王者の現代キャピタルは本拠地での開幕戦開催権を失った。ＫＯＶＯはさらに「カップ戦はリーグ戦ではなくイベント大会だ」という論理でＦＩＶＢを説得したが、条件付きの開催承認しか得られなかった。ＦＩＶＢは、大会開催は可能だが、外国籍選手と世界選手権２５人予備エントリー登録選手は出場できないと明言した。これにより、現代キャピタルは外国人ＯＨ（アウトサイドヒッター）のレオ（３５・キューバ）、アジア枠ＯＰ（オポジットスパイカー）のバヤルサイハン（２７・モンゴル）、主力セッターのファン・スンビン（３３）、主力ＭＢ（ミドルブロッカー）のチョン・テジュン（２５）、リベロのイム・ソンハ（２５）が今大会に出場できなくなった。現代キャピタル関係者は「現在コートに立てる選手はわずか８人しかいない。リベロとオポジットはゼロで、他のポジション選手が代役を務めざるを得ない。ケガのリスクが非常に高まる」と訴えた。ＫＯＶＯは「現代キャピタルの残り試合はＦＩＶＢ規定に基づき、不戦敗扱いとする。ただし１３日にＯＫ貯蓄銀行に１―３で敗れた開幕戦の結果は公式記録として残す」とし、「残りの日程は予定通り行う方針だ」と明らかにした。その結果、招待チームのナコンラチャシマ（タイ）を含む８チームが参加する予定だった大会は男子６チームに縮小。ナコンラチャシマは「外国チームは大会出場不可」というＦＩＶＢの解釈に従い、無観客の練習試合だけを行って帰国することになった。ＫＯＶＯ関係者は、大会運営の混乱について「重ねておわびする」と話した。黃奎引 kini@donga.com