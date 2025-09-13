「就任１００日」李大統領の支持率５８％、１週間で５ポイント下落

就任１００日を迎えた李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政支持率が５８％となった。韓国ギャラップが９～１１日、全国の満１８歳以上１００２人を対象に調査した結果、大統領の国政運営を「うまくやっている」とする肯定評価は５８％、「うまくできていない」とする否定評価は３４％だった。９月第１週の調査では肯定６３％、否定２８％だった。前週の調査では１ヵ月半ぶりに６０％台を回復したが、わずか１週間で再び５０％台に落ち込んだ。肯定評価の理由としては「経済・民生」が１４％で最も高く、「外交」（１２％）、「意思疎通」「全般的に良い」（各７％）が続いた。否定評価の理由は「外交」が２２％でトップ、次いで「全般的に良くない」（８％）、「過度な福祉・民生支援金」（７％）などだった。韓国ギャラップは、「否定評価理由で『外交』が再び最上位となった」とし、「これは米ジョージア州のバッテリー工場建設現場で働いていた韓国人労働者約３００人が、不法滞在容疑で拘束された事件の影響とみられる」と分析した。政党支持率は、与党「共に民主党」が４２％、野党「国民の力」が２４％だった。一方、ＫＢＳが韓国リサーチに委託し、８～１０日までの３日間、全国の満１８歳以上男女１千人を対象に実施した世論調査では、「うまくやっている」と評価した割合は６６％、「うまくできていない」は２９％だった。ＭＢＣがコリアリサーチに委託して９、１０日に全国１８歳以上男女１００３人を対象に行った調査では、「うまくやっている」が６３％、「うまくできていない」が２８％となった。韓国ギャラップ、韓国リサーチ、コリアリサーチの調査は、無線電話面接１００％方式で実施。詳細は中央選挙世論調査審議委員会のホームページ参照。イ・サンホン記者 dapaper@donga.com