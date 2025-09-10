李政厚が２０日ぶり本塁打、今季８号

サンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ、２７）が２０日ぶりに本塁打を放った。李政厚は９日、本拠でのアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に７番・中堅手で先発出場。第１打席で２ラン本塁打を放った。０－３で追う２回裏の１死一塁の場面で、相手右腕先発ナビル・クリスマット（３１）の内角低めに落ちるカーブを引っ張り、オラクルパークの右フェンス（高さ７．３メートル）に運んだ。打球は１１１メートルを飛んだ。李政厚の本塁打は先月２０日のサンディエゴ・パドレス戦以来１５試合ぶり。今季８号で、大リーグ通算では１０号となった。韓国選手で二桁本塁打は史上８人目。これまでには秋信守（チュ・シンス、２１８本）、崔志萬（チェ・ジマン、６７本）、金河成（キム・ハソン、５０本）、姜正浩（カン・ジョンホ、４６本）、崔熙渉（チェ・ヒソプ、４０本）、李大浩（イ・デホ、１４本）、朴炳鎬（パク・ピョンホ、１２本）が記録している。李政厚は４回にも鮮やかなセンター前安打を放ち、４－４の同点で迎えた６回裏無死一、二塁では三塁方向への意表を突いたバント安打を決めた。この日は４打数３安打２打点２得点と活躍し、打率は．２６７から．２７１（５１０打数１３８安打）に上昇。打率が２割７分台に戻るのは６月１４日以来、８７日ぶりとなった。李政厚の本塁打後、ジャイアンツはさらに４本の本塁打を重ね、１１－５でＤバックスに逆転勝ちした。アトランタ・ブレーブスの金河成（３０）は同日、本拠でのシカゴ・カブスと戦で大リーグビュー後初めて４番として先発出場。３打数１安打１得点を記録した。金河成は１回裏、相手先発の今永昇太が投じたスプリッターを捉え、中前安打を放った。昨年５月８日、当時パドレス所属での対戦と、今月３日のブレーブス移籍後の初戦での対戦では、計５打数無安打に終わっていたが、３度目の対戦で安打をマークした。ブレーブスが４－１で勝利した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com