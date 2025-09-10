全智賢と姜棟元のスパイ物『北極星』、不振続きのディズニープラスに恵みの雨となるか

「全智賢（チョン・ジヒョン）と姜棟元（カン・ドンウォン）のスパイ・メロドラマ」１０日にオンライン動画配信サービス（ＯＴＴ）のディズニープラスで公開される９部作シリーズ『北極星』は、この一言だけでも注目を集める。二人の俳優の組み合わせはスター性が保証されており、期待値は高い。不振続きだったディズニープラスにとって『北極星』は起死回生の一作となるか。『北極星』は二人が初共演する作品という点から、年初からソーシャルメディアで話題を呼んできた。全智賢にとっては４年ぶりのドラマ出演で、姜棟元は２００４年の『マジック』以来、実に２１年ぶりのドラマ復帰だ。二人はそろって「ぜひ相手と共演したかったから、この作品を選んだ」と語っている。事前に明らかにされたあらすじだけでもスケールはブロックバスター級だ。国連大使として国際的な名声を得てきたムンジュ（全智賢）が大統領候補銃撃事件の背後を追う。彼女を守る国籍不明の特殊要員サンホ（姜棟元）と共に、韓半島を脅かす巨大な真実に迫る。壮大な物語なだけに、複雑な事件をどう描くかが成否を分けそうだ。業界では別の観点からも『北極星』に注目している。ディズニープラスが今年最大の野心作として位置付ける作品だからだ。『ムービング』（２０２３年）、『照明店の客人たち』（２０２４年）以降、看板となるヒット作がなく、今年上半期のオリジナルシリーズはいずれも興行面で物足りなかった。『トリガー』（金恵秀）、『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』（薛景求、パク・ウンビン）、『ナインパズル』（ソン・ソック、キム・ダミ）、『ファイン：ならず者たち』（柳承龍、林秀晶）など、いずれも「俳優陣も豪華で制作費も高額」だったが、期待を満たせなかった。ドラマプロデューサーの一人は「もちろん俳優のチケットパワーを無視はできないが、今はそれだけでヒットする時代ではない。結局は作品自体がおもしろくなければならない」と語る。『北極星』を手掛けた脚本家の鄭瑞景（チョン・ソギョン）は映画『別れる決心』などで筆力が評価されてきたが、長編ドラマではまだ代表作といえる成功例はない。ＯＴＴ業界関係者は「これまでディズニープラスの作品は口コミを広げにくい男性視聴者を狙ったシリーズが多かった」とし、「女性キャラクターが際立つ『北極星』は幅広い視聴者層に訴えることができ、起死回生を狙える作品になるかもしれない」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com