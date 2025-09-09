リビングに入るとカーテンが自動的に「スルル」、料理が終わったら空気清浄機が「ウィーン」

三星（サムスン）電子とＬＧ電子が、ヨーロッパ最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＩＦＡ２０２５」で、人工知能（ＡＩ）ホーム基盤の次世代住居モデルを各々披露した。ＡＩが周辺環境を認知後、自ら判断してユーザーの日常を自ら便利にする技術だ。三星電子は５～９日（現地時間）、ドイツ・ベルリンのメッセ・ベルリンで行われるＩＦＡ２０２５で、ＡＩホーム技術の集約体ともいえる「スマートモジュラーホームソリューション」を披露した。三星電子は、２１８平方メートル規模の玄関やリビング、部屋など住宅形態を備えたモジュラー建築物を作り、三星電子のＡＩホーム技術を体験できる空間を作った。モバイルでスマートドアロックにアクセスすればドアが開き、リビングに入ると自動でユーザーが望む明るさで電気がつく。ＡＩが自らカーテンを開けるなど、ユーザーが意識しなかったにもかかわらず、自動判断して作動するＡＩホーム技術に観覧客の注目が集まった。三星電子のＡＩホーム体験館の周りには、観覧客が入場のために並んで待つ姿も見えた。実際、ＡＩホーム技術で家電が作動すると、観覧客の間からハッと息を飲んで感嘆する場面もあった｡ＬＧ電子は、ＩＦＡ２０２５で今年発売予定のＡＩホームハブ「ＬＧシンキューオン」を前面に出したＡＩホーム技術を披露した。これは、ＡＩが対話を通じてユーザーをサポートする。例えば、健康管理をしている人が料理をすれば、ＡＩがそれに合う食事メニューとレシピを推薦する。メニューが決まれば、必要な厨房機器を自動的に準備する。料理が終わった後は、オーブンの状態を確認し、空気清浄機を稼動させたり窓を開けて換気することを提案したりする様子まで見ることができた。ＡＩホーム基盤家電は、最近、韓国国内家電メーカーが中国家電メーカーとの技術格差を広げる主要競争力に挙げられている。ＬＧ電子の関係者は、「中国もＡＩ技術を適用した家電を出し、独自のアプリケーションなどを通じて連結性を強化しているが、生成 ＡＩなどを適用したＡＩホーム技術はまだ研究段階に留まっていると理解している」と伝えた。ＡＩホームソリューションを活用した省エネ効果と、セキュリティ強化も注目されている。三星電子とＬＧ電子は、ＡＩホーム技術を通じて洗濯機などの家電が既存比最大７０％ほどエネルギーを削減できると明らかにした。家電業界では、ＡＩホーム技術が今後家電業界の成長を牽引できると見ている。市場調査機関のインサイトエース・アナリティクスは、ＡＩ基盤のグローバルスマートホーム市場は、２０２４年の１５３億ドル（約２１兆３０００億ウォン）から２０３４年は１０４１億ドル（約１４４兆７０００億ウォン）にまで拡大すると予想した。今後１０年間の年平均成長率は２１.３％に上る。ベルリン＝イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com