「ＫＰＯＰガールズ」を大合唱しＫフュージョン料理に沸くパリ

「パリで韓国料理ブームが起きて、韓国料理店は３００店にまで増えたが、実際に韓国人が経営する『本物の韓国料理店』は多くない。パリ市民に韓国伝統の「ジャン（醤）」の味をしっかりと伝えたかった」フランス国籍の在仏コリアン３世で、プライムタイム（Primetime）代表のイ・ジェヨ氏は、６日（現地時間）から２日間、パリのアンドレ・シトロエン公園で開催された「Ｋストリートフェスティバル」に参加した理由をこう語った。今年で５回目となる同フェスティバルは、在仏コリアン２～３世が中心となるプライムタイムがパリ市１５区と覚書（ＭＯＵ）を交わして開催しているイベントだ。ＫフードやＫビューティー分野の約４０の現地企業が参加し、韓国料理コンテストやＫＰＯＰカバーダンス、ＤＪ公演など多彩なプログラムを披露、２日間で約６万人が訪れた。来場者の約９０％は１０～２０代のフランスの若者だった。ハイライトは、韓国伝統のジャンをテーマにした料理コンテスト。フランスと韓国国籍のシェフ１８人が、醤油やコチュジャン、テンジャンなどを使いクリエイティブなフュージョン料理を競い合った。コン・ミョンフィ氏は、７日の決勝でテンジャンソースを添えたフュージョン豚バラ肉ステーキを披露し優勝した。審査員を務めたシェフのエリック・ティカナ氏は「ほのかに香る韓国伝統テンジャンの味わいが見事だった。キムチよりもジャンは他の食材と調和し、広がりがあることを実感した」と評価した。ソウルでミシュラン二つ星レストラン「クォンスクス」を経営するシェフのクォン・ウジュン氏も審査員として参加して注目を集めた。クォン氏はソウルからテンジャンや醤油など伝統ジャン５００人分を直接運び、この日パリ市民向けの試食会を開いた。クォン氏は「フランスでは熟成工程を要するチーズが主要食材だが、韓国のジャンも植物性の熟成を経ており、受け入れられやすいと思う。今日ジャンを味わうパリ市民の明るい表情を見て、近くヨーロッパでも韓国のジャンが流行するだろうと感じた」と語った。会場では、世界的に話題となっているアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ（「ＫＰＯＰガールズ」）」への関心も随所で見られた。同アニメのＯＳＴ「ゴールデン（Golden）」が流れると、パリの若者たちは中央ステージに集まり、大合唱と群舞で盛り上がった。「ＫＰＯＰガールズ」グッズ売り場は、ＢＴＳ（防弾少年団）グッズ売り場と並び最も長い列ができた。撮影地として注目を集めるソウル市もフォトゾーンを設置し、来場者を引き寄せた。イ氏は「２～３世は幼いころ、人種差別で傷ついた経験があるが、こうして韓国人であることを堂々と示し誇りに思える時代が来て、とてもうれしい」と話した。柳根亨 noel@donga.com