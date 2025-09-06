「映画産業活性化」２７１億ウォン、空しく消えたのでは



韓国政府が「内需振興による民生回復と映画産業活性化」を名目に、最近「映画観覧料６千ウォン割引券」４５０万枚を配布したところ、マルチプレックスのホームページが一時麻痺するほどだった。２６２万枚（５８.２％）は使用され、１８８万枚は使われず、８日に再配布される。観客はどれほど増えたのだろうか。文化体育観光部は「第１次配布期間（７月２５日〜９月２日）に映画館を訪れた観客数は１日平均約４３万５千人で、これまでの今年の１日平均観客数より約１.８倍増加した」と明らかにした。



しかし、割引券が配布された期間は、映画館の繁忙期である夏休み期間と重なる。３月、４月など観客数がもともと少ない時期と比較してこそ効果の有無を正しく評価できる。少なくとも直近５年ほどの同期間の観客数を調べる必要があるが、コロナ禍の期間が含まれる。やむを得ず昨年同時期と比較すると、観客数は約１４％増加したという。ざっくり言えば、１１４人中１００人はもともと映画館に行っていた人で、１４人だけが新たに足を運んだということだ。



ではこの１４人は政府の期待通り、割引券がなくなった後も映画館に行く習慣が身につくだろうか。それなら良いが、割引券の一時的な効果には「使わないと損」という心理も働いている。このような観客は割引券がなくなれば、再び映画館を訪れないだろう。



映画界では資金が枯渇し、観客は「映画館で観るに値する映画がない」と不満を漏らす状況で、予算を観覧料割引に投入することが正しかったのか。今年国内で制作される制作費３０億ウォン以上の映画は２０本にも満たないという。割引券配布には追加更正予算２７１億ウォンが投入された。この予算を制作費に投入すれば、制作費３０億ウォンのシナリオ９本がクランクインできた。政府出資ファンドが半分を投資し、残りを民間資本が負担するなら、１８本が新たに制作される。制作される映画の数が２倍近く増加することになる。



観覧料割引で韓国映画だけが恩恵を受けたわけではない。割引券効果を最も大きく受けた作品は韓国映画「ゾンビ娘」だったが、次はハリウッド映画「Ｆ１／エフワン」だった。



割引券が配布された後に就任した崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官は４日、「予算の無駄ではないか」という記者の質問に「今の映画産業は心肺蘇生術が必要な状態だ。あれこれ精査して支援する段階ではない」としながらも、「その予算をそこに、この時期に投じるのが妥当なのか、国産映画に役立つのかなどについて質問が出てくるだろう」と述べた。そして「（根本的には）映画館も映画館だけが提供できる体験を創出するよう変化しなければならない」と付け加えた。



文化体育観光部は最近、来年の中予算映画制作支援予算を今年より１００億ウォン多い２００億ウォンに増額するなど、映画分野の予算案を今年より６６９億ウォン（８０.８％）増加の１４９８億ウォンで確定した。



「呼び水」はポンプ内部の空気を除去して圧力を維持するためのものであり、ポンプの構造から生じた問題を解決する。だが割引券配布は、オンライン動画サービス（ＯＴＴ）への移行と観覧料の急速な上昇に対する観客の拒否感といった映画館産業の根本的な問題の解決にはつながらない。映画界関係者は「どうせ付け焼刃的にクーポンを継続して発行することはできないのでは」と語る。産業構造の改革が急務だ。現金をばらまいているのは、映画観覧料割引券だけの話ではないだろう。

