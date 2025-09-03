韓国のパン価格がアジアで一番高い、日本の２倍で世界では１１位

韓国のパン価格が、世界で１１番目に高いことが分かった。アジア諸国の中では最も高い水準だ。グローバル生活費統計サイト「ナムベオ」によると、２０２５年９月基準で韓国の食パン（５００ｇ）の平均価格は２.９８ドル（約４１５０ウォン）で、調査対象１２４カ国のうち１１位を記録した。食パンの価格が最も高い国はアイスランドで４.２６ドルであり、次いで、スイス（３.８１ドル）と米国が２位と３位だった。上位１０カ国はすべて欧米諸国だった。韓国は、アジア諸国の中でトップだった。続いてシンガポールが２１位（２.４２ドル）、香港が２８位（２.２６ドル）、中国が４３位（１.６６ドル）の順だった。特に日本は１.５１ドル（約２１００ウォン）で、５４位にとどまった。韓国が日本より２倍も高い水準だ。特に日本のパンメゾンというパン屋で始まり、韓国で大きな人気を得ている塩パンは、日本現地では１２０円（１１３５ウォン）で販売されているが、韓国の大手フランチャイズでは２６００～２８００ウォン、一般ベーカリーでは３０００ウォンから４０００ウォン後半台で価格が形成されている。統計庁の消費者物価調査によると、今年７月基準のパンの消費者物価指数は１３８.５５で、基準年度の２０２０年（１００）比３８.５％上昇した。同月、加工食品の物価が前年同期比４.１％上昇する間、パンの価格は６.４％値上がりした。韓国人が好んで食べるおやつであるチキンやトッポッキより、さらに急上昇の勢いを見せている。ナム・ヘジョン記者 イ・ソジョン記者 namduck2@donga.com