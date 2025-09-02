Stray Kids、ビルボード２００で７作連続１位

「信じられず、ぼうぜんとしています。光栄であり、不思議でもあります。僕たちの音楽を愛してくださる皆さんに心から感謝します」（ストレイキッズ、写真）。ＫＰＯＰボーイズグループ「ストレイキッズ（Stray Kids）」が米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で７度目の首位を獲得した。２１世紀以降、世界の音楽グループで最多となる。ビルボードが先月３１日（現地時間）に発表したチャート速報によると、ストレイキッズが同月２２日に発売した４枚目のフルアルバム「ＫＡＲＭＡ」が初週でビルボード２００の１位に輝いた。これまでの記録はストレイキッズ、防弾少年団（ＢＴＳ）、リンキン・パーク、デイヴ・マシューズ・バンドの６回が最多だった。バンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、ハン、フィリックス、スンミン、アイエンの８人で構成されるストレイキッズは、２０２２年のミニアルバム「オーディナリー（ＯＤＤＩＮＡＲＹ）」で初めて同チャート首位を獲得して以来、発表した７作すべてがトップを飾った。ビルボード史上、チャート入りした全アルバムが連続して１位となったのはストレイキッズが唯一だ。今回のチャートでストレイキッズは３１万３０００ユニットを記録した。ビルボード２００はＣＤ販売、ストリーミング回数、デジタルダウンロード数などを合算して算出する。２年２カ月ぶりとなる正規アルバム「ＫＡＲＭＡ」には、タイトル曲「セレモニー（ＣＥＲＥＭＯＮＹ）」を含む１１曲が収録された。所属事務所は「メンバーたちは内外の葛藤や圧力に揺るがされず、自らの道を切り開いた成長の物語をアルバムに込めた」と説明した。一方、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）アルバムは、ビルボード２００で５週連続２位を維持している。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com