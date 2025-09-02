エバーランド、Ｋカルチャーブームで「ＫＰＯＰガールズ！」のテーマゾーンを２６日オープン

エバーランドが、世界中でＫカルチャーブームを牽引している「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」をテーマにした新しいコンテンツを披露する。三星（サムスン）物産のリゾート部門は、ネットフリックスと提携し、アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！」のテーマゾーンを今月２６日にエバーランドにオープンする計画だと、１日明らかにした。「ＫＰＯＰガールズ！」は、韓国の主要場所を背景に、ＫＰＯＰガールズグループが悪霊を退治する話を扱ったコンテンツで、これまでのネットフリックスのアニメ部門で１位を記録している。テーマ曲が米ビルボードと英シングルチャートでトップにつくなど、世界中に韓国文化を知らせ、ブームを巻き起こしている。新しく造成されるテーマゾーンでは、「ハントリックス」、「サジャボーイズ」のような作品中の人気キャラクターに出会うことができる。キャラクター別のストーリーを生かしたミッション型ゲームと、インタラクティブフォトゾーンも設けられる。作品の中に登場する「Ｋ粉食（ストリートフード）」を味わい、リミテッドエディショングッズを購入し、キャラクター扮装ができる体験型コンテンツが多様に用意されている。「ゴールデン」、「ソーダ・ポップ」、「ユア・アイドル」など作品に収録されている人気ＯＳＴと名シーンをリアルに体験できる。エバーランドとネットフリックスのコラボは、昨年秋に続き今年２回目となる。昨年は、Ｋゾンビブームを巻き起こした「今、私たちの学校は…」と韓国国内外で厚いマニア層を抱えている「奇妙な物語」のテーマゾーンを披露し、話題を集めた。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com