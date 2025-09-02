ガガ、ラマー、カーペンターと肩を並べる、「ＡＴＰ．」でＶＭＡ８部門にノミネートされたロゼ

「ショックそれ以上です（I am beyond shock）」先月６日（現地時間）、米国の大衆音楽授賞式「ＭＴＶビデオミュージックアワード（ＶＭＡ）」の候補が発表されると、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼは感激した。８部門に名を連ねたロゼは、直ちにインスタグラムに掲載した短い映像で、「何と言えばいいのか分からない」と感謝した。７日、米ニューヨークのＵＢＳアリーナで開かれる今年のＶＭＡ授賞式に、ロゼが多くの部門でノミネートされたのは、Ｋポップの歴史においても意味が大きい。韓国歌手が８部門に同時ノミネートされたのも初めてだが、グランプリともいえる「今年のビデオ（Video of the Year）」部門にノミネートされたためだ。ブルーノ・マーズとコラボした「アパート（ＡＰＴ．）」で世界的なブームを巻き起こしたロゼは、ソロ歌手としてもレディー・ガガ（１２部門）やケンドリック・ラマー（１０部門）、サブリナ・カーペンター（８部門）など名実共に世界的なトップアーティストたちと肩を並べている。●大賞「今年のビデオ」へのノミネートはＫ-ＰＯＰ史上初１９８４年に始まったＶＭＡは、グラミー賞、アメリカン・ミュージック・アワード、ビルボード・ミュージック・アワードと共に、米４大大衆音楽授賞式に挙げられる。特に「見る音楽」を強調する舞台を披露し、時代を代表するシーンを残してきた。最初の授賞式で、マドンナがウェディングドレスを着て舞台を転がりながら歌った「ライク・ア・ヴァージン（Like a Virgin）」は、今も名シーンとして話題になっている。特にロゼは、Ｋポップアーティストとして初めて、ＶＭＡ「今年のビデオ」部門にノミネートされ、新しい歴史を書いた。Ｋポップは、世界的な人気のおかげで、２０１９年に「ベストＫポップ」部門が新設され、防弾少年団（ＢＴＳ）とＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓなどが着実に舞台に上がり受賞もしている。しかし、まだ大賞と言える「今年のビデオ」はもちろん、主要賞である「今年の歌（Song of the Year）」、「今年のアーティスト（Artist of the Year）」などを受賞したことはない。今までＫポップのＶＭＡ受賞は、英米圏の歌手たちが劣勢である「グループ」中心に限られてきた。２０１９～２０２２年に４年連続でＢＴＳが「今年のグループ」賞を受賞し、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（２０２３年）とＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（２０２４年）も受賞した。２０２０年にＢＴＳが「ダイナマイト（Ｄｙｎａｍｉｔｅ）」で「今年の歌」にノミネートされたが、残念ながら受賞には至らなかった。もしロゼが、「今年のビデオ」や「今年の歌」などでトロフィーを獲得することになれば、これはＫポップにまた別の道しるべを立てる快挙になる。ただ、競争があまりにも激しい。「今年のビデオ」部門は、スーパーボウルの舞台で爆発的な反応を得たケンドリック・ラマーの「ノット・ライク・アス（Not Like Us）」、レディー・ガガとブルーノ・マーズの「ダイ・ウィズ・ア・スマイル（Die with a Smile）」、ビリー・アイリッシュの「Birds of a Feather」など錚々たる候補がずらりと並んでいる。●グローバル波及力は誰にも劣らないしかし、世界的な影響力を考えると、ロゼも強力な候補であることは間違いない。昨年１０月に発表した「ＡＴＰ．」は、今もビルボードなど世界の様々なチャートで順位内にとどまっている。ビルボードメインシングルチャート「ホット１００」で、Ｋポップ女性アーティストとしては史上最高順位である３位を記録し、以後４１週間連続でチャート入りという大記録も立てた。このようなシンドロームを基に、ロゼは今年４月、米時事週刊誌タイムから「今年最も影響力のある１００人」に選ばれたこともある。芸能事務所の関係者は、「ロゼが今回のＶＭＡで色々な部門を受賞するならば、Ｋポップの地位を一層強固にする機会になるだろう」と見通した。大衆音楽評論家のチョン・ミンジェ氏は、「ＶＭＡは、人気を基準に動く授賞式だ。ロゼが８部門にノミネートされたのは、それだけグローバル市場で反応を得たという意味だ」とし、「ただ、主要部門に錚々たる曲が多く、結果を簡単に断定することは難しい」と話した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com