昨年ＳＫＹ中途退学者は過去最大の２４８１人、「医学部に進学した模様」

昨年、ソウル大学や高麗（コリョ）大学、延世（ヨンセ）大学のいわゆる「ＳＫＹ大学」に通う途中に辞めた学生が過去最大規模であることが分かった。３１日、鍾路（チョンノ）学院が大学アリミ公示資料を分析した結果、昨年「ＳＫＹ大学」で退学などで辞めた学生は２４８１人だった。中途脱落者を初めて公示した２００７年（８８９人）比２.８倍へと伸びており、過去最多人数だ。前年（２１２６人）より１６.７％（３５５人）増えた。「ＳＫＹ大学」の中途脱落者は、２０２１年まではその大半が１０００人台を維持したが、医学部ブームが起き、２０２２年以降２０００人台に増加した。３大学の中途脱落者の規模は、ソウル大学が４８５人、延世大学が９４２人、高麗大学が１０５４人だった。系列別に見ると、自然系列が１４９４人で最も多く、人文系列（９１７人）、芸術・体育系列（７０人）などの順だった。ソウル大学自然系列の場合、中途脱落者が２０２３年の３１６人から昨年は３６９人で、１年間の増加率は１６.８％に達した。ソウル大学の関係者は、「入試に再び挑戦して医学部に専攻を変えるという工学部の学生がかなりいる」と話した。「ＳＫＹ大学」人文系列の中途脱落者も、この６年間で最も多かった。２０２２学年度から統合型修能が実施され、理系生が上位圏大学進学のために人文系列で交差志願する事例が大きく増えたが、入学後、専攻不適応などを理由に辞める事例も多くなっている。昨年、中途脱落者が多い人文系列の専攻は、ソウル大学人文系列（１８人）、高麗大学経営学科（７１人）、延世大学人文系列（６８人）などだった。この３年間、「ＳＫＹ大学」で毎年２０００人以上の中途脱落者が発生する理由は、医学部に対する受験生の好みがさらに高まったためと見られる。鍾路学院のイム・ソンホ代表は、「今年の医学部募集人員が凍結されたが、最上位圏学生の医学部好みは続きかねない」と話した。チェ・イェナ記者 yena@donga.com