北朝鮮、「非核化妄想」と李大統領を非難…トランプ大統領には沈黙

北朝鮮が、韓米首脳会談で韓半島の非核化を強調した李在明（イ・ジェミョン）大統領に対し、「非核化妄想症にかかった偽善者」と非難した。北朝鮮は、李氏に対して名指しで非難しながらも、トランプ米大統領については特に立場を示さなかった。北朝鮮の朝鮮中央通信は２７日、論評を通じて「韓国の李在明が偽善者としての本性を天下にさらした」とし、「（李氏が）さらには『貧しいが荒々しい隣人』とわれわれ（北朝鮮）をひどく侮辱し、到底あり得ない『非核化』について騒ぎ立てた」と主張した。韓米首脳会談の直後に、李氏が戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で行った発言を受け、李氏を名指して非難したのだ。北朝鮮は、李氏が明らかにした「核凍結→縮小→廃棄」の３段階非核化ロードマップについても不快感を示した。同通信は「核を永遠に手放さないというわれわれの立場は絶対不変だ」とし、「李在明が非核化妄想症を遺伝病として持ち続けるなら、韓国だけでなく誰にとっても利益にならないことを知らなければならない」と強調した。韓米首脳会談で北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記と会うと述べたトランプ氏に対する言及はなかった。クォン・オヒョク記者 hyuk@donga.com