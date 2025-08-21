２０年間で労災を減らしたシンガポール、予防に重点を置き責任を共有







２００４年４月２０日、シンガポールの都市鉄道工事現場でトンネルが崩壊し、近隣のニコルハイウェイの１００メートル区間が崩落した。現場にいた４人が死亡し、３人が重傷を負った。ずさんな設計、安全規定の不備、現場での意思疎通の不足が招いた惨事だった。事故調査委員会は報告書に「予防可能な事故だった」と記録した。



翌年、シンガポール政府は「作業現場の安全と保健２０１５」ロードマップを発表し、１０年間で労災による死亡者を半分以下に減らす長期プロジェクトに着手した。当時、シンガポールの人口１０万人当たりの労災死亡者数は４.９人だった。０６年３月には、安全衛生義務違反に対する法的責任を問う労働安全衛生が制定された。ただし、処罰よりも予防に重点を置いた。事故が発生すると、当該企業にペナルティポイントを課し、累積点数が一定水準を超えると、採用や入札などに不利益を与えた。採用や入札が止められると、企業は経営上大きな打撃を受けるため、労災予防に積極的に取り組まざるを得ない。



高リスク業種には個別の規制を設け、労・使・政が安全責任を共有し、長期プロジェクトは段階的に目標を設定して推進した。その結果、１５年には人口１０万人当たりの労災死亡者数が１.９人まで下がり、目標値を大きく上回った。昨年には１.２人まで下がり、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の中でも上位に入った。一方、韓国の場合、人口１０万人当たりの労災死亡者数は３.９人だ。



実際、韓国とシンガポールは労使関係、産業構造、政府形態、社会的雰囲気などが大きく異なり、一律に比較することはできない。シンガポールは単一労働組合中心の協力型構造であり、比較的製造業の比重も低い。長期政権の政府は強力な政策を推進することができる。にもかかわらず、企業が自発的に動けるよう誘導し、当該政策を２０年以上にわたり着実に推進してきた点は注目に値する。シンガポール人材省は今年上半期にも建設業や製造業など５１４の現場を点検し、安全規則違反の事例１２６３件を摘発した。



２２年１月、死亡など重大な労災が発生した際に事業主や経営責任者に懲役刑などを科す重大災害処罰法が導入された後、韓国政府は関連予算と人員を２〜３倍に増やした。企業も処罰を懸念して産業安全への投資を拡大した。しかし、民間に続き公共部門でも重大災害が発生するほど、目立った効果は出ていない。韓国政府は厳罰に集中し、企業は処罰を免れることに関心を持ち、肝心の現場で安全に注意すべき労働者は動かなかった。



現場が動けるように促す必要がある。シンガポールではトラッククレーン事故が頻発すると、シンガポール政府は安定性制御装置を設置する際に費用の５０％を払い戻す方式で事故を減らした。重大災害が発生した企業に融資限度額を減らすよりも、安全管理を徹底した企業に融資限度額を増やす方式が望ましい。



労・使・政が一つのテーブルにつき、長期的な目標を設定し、事故予防のための具体的なロードマップも作成する必要がある。１４日、雇用労働部長官を中心に韓国政府関係者と２０大建設会社の経営陣が集まり、重大災害削減策について討論したが、現場の声を伝える労働者はいなかった。政府と企業、労働界が責任を共有し、処罰よりも予防に焦点を当てて立体的な解決策作りに取り組まなければならない。

