ＬＧ電子、「ＩＦＡ２０２５」で欧州向け家電２５種を初披露

ＬＧ電子は来月５日にドイツのベルリンで開かれる国際コンシューマー・エレクトロニク（ＩＦＡ）２０２５で、欧州販売用冷蔵庫と洗濯機の新製品２５種を披露すると、１９日明らかにした。最近、欧州のエネルギー価格の高騰を考慮し、製品のエネルギー効率を引き上げ、欧州の住居環境を反映したデザインと利便性を製品に反映したという説明だ。冷蔵庫は断熱を強化し、温度維持に必要なコンプレッサーの稼動を減らした。また、人工知能（ＡＩ）がユーザーの利用パターンに合わせてコンプレッサーの稼動を最適化し、電力使用量を削減できるようにした。ＬＧ電子は、ボトムフリーザー（冷凍室が下部にあり、冷蔵スペースが上部にあるタイプの冷蔵庫）、フレンチドア（上段は観音開き型冷蔵室・下段は引き出し型冷凍庫）など、主要冷蔵庫の新製品が昨年比エネルギー使用量を改善し、業界最高水準の効率を出すと説明した。また、欧州の家が狭いことに着目し、冷蔵庫のドアを本体の内側に回転させる技術を導入し、壁や家具棚に密着して設置しても簡単にドアを開閉できるようにした。洗濯機は、一体型洗濯乾燥機の製品が早く商用化された欧州市場を狙った高効率ウォッシュコンボの新製品を披露する。ＬＧ電子は２０２１年、一体型洗濯乾燥機の中でヨーロッパで初めてエネルギー効率Ａ等級を受けた「ＬＧシグネチャーヒートポンプウォッシュコンボ」を発売し、市場トップに立った。イ・ミンア記者 omg@donga.com