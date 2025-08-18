米国を魅了した孫興慜、初先発で初アシストと初ＭＶＰ

孫興慜（ソン・フンミン、３２）がロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）の先発デビュー戦で決定的な追加点を演出し、試合最優秀選手（ＰＯＭ＝プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれた。孫興慜は１７日、米マサチューセッツ州フォックスボロにある敵地ジレット・スタジアムで行われたニューイングランドとのメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）試合にＦＷとしてフル出場し、チームの２－０勝利を導いた。孫興慜はＬＡＦＣが１－０でリードしていた後半アディショナルタイムにアシストを記録した。カウンターからペナルティーエリア内に持ち込んだ後、左サイドを駆け上がってきたマシュー・ショワニエール（２６・カナダ）にボールを送った。これをシュアニエールがゴールネットに突き刺し、孫興慜も米国舞台で初めて得点に絡んだ。孫興慜は後半６分に生まれたマーク・デルガド（３０・米国）の先制点にも関与した。孫興慜がペナルティーエリア内で相手ＭＦマット・ポルスター（３２・米）と競り合う中でこぼれ球が生じ、デルガドがこれをシュートに結びつけた。ＭＬＳ事務局は当初、孫興慜のアシストと記録したが、ポルスターの足に当たって流れたものと確認され、記録は訂正された。ＭＬＳ事務局によると、この日の孫興慜のパス成功率は９０％に達した。サッカーデータ専門サイト「フットモブ（FotMob）」は孫興慜に両チーム最高の採点８・５を与えてＰＯＭに選出。サイトによると、孫興慜は計５回のシュートチャンスを生み出し、両軍最多を記録した。また、今試合で最も多くの（３回）ファウルを受けた選手でもあった。スティーブ・チェルンドロＬＡＦＣ監督は試合後、「孫興慜のように知性と経験を兼ね備えた選手は世界でも数少ない。彼のクオリティーを存分に見せてくれた試合だった。ＭＬＳでアウェー勝利を挙げるのは容易なことではない。これから彼と共にする未来が本当に楽しみだ」と語った。４試合ぶりに白星をつかんだＬＡＦＣは勝ち点を４０（１１勝７分６敗）に伸ばし、西カンファレンス５位を維持した。孫興慜はＭＬＳ公式サイトのインタビューで「毎日、毎瞬間を楽しんでいる。特にアウェーで勝つときは格別にうれしい」と話した。孫興慜は１０日のシカゴとのＭＬＳデビュー戦では後半１６分に途中出場し、１－２ビハインドを負う後半３２分にＰＫを誘発して２－２の引き分けに貢献した。孫興慜は２４日のダラスとのアウェー戦でＭＬＳ初得点を狙う。一方、１０年間を共にした孫興慜を送り出した後、２０２５～２０２６シーズンを迎えたトッテナムは１６日、英ロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われたバーンリーとのイングランド・プレミアリーグ開幕戦でリシャルリソン（２８・ブラジル）の２得点で３－０の快勝を収めた。黄喜燦（ファン・ヒチャン、２９）のウォルバーハンプトンはシーズン初戦でマンチェスター・シティに０－４で敗戦。黄喜燦は後半３７分から途中出場し、９分間プレーした。金玟哉（キム・ミンジェ、２９）が後半３５分から出場したバイエルン・ミュンヘンは２０２５年ドイツ・スーパーカップでシュトゥットガルトを２－１で下した。フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップとも呼ばれる同大会は、前季ブンデスリーガ王者とドイツのＤＦＢポカール優勝チームが一発勝負で雌雄を決する。