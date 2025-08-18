BLACKPINKが「ポップの聖地」ウェンブリーに登場　「夢のよう」

ガールズグループ「BLACKPINK」が「ポップの聖地」と称される英国ロンドンのウェンブリー・スタジアムに、ＫＰＯＰガールズグループとして初めて立った。ＹＧエンターテインメントによると、BLACKPINKはワールドツアー「デッドライン（DEADLINE）」の一環として１５日と１６日（現地時間）、ウェンブリー・スタジアムで２公演を開催した。このスタジアムはサッカーイングランド代表チームの本拠地で、最大９万人を収容できる。また、同スタジアムは世界的トップアーティストが舞台に立ってきた「公演の聖地」でもある。１９８５年にはクイーンの伝説的ステージ「ライヴ・エイド」が開催され、マイケル・ジャクソン、ビヨンセ、テイラー・スウィフトらもこのスタジアムで歌った。韓国人アーティストでは、２０１９年６月に防弾少年団（ＢＴＳ）が初めて公演し、話題となった。BLACKPINKは先月５日と６日に京畿道（キョンギド）の高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアで約７万８０００人のファンと出会ったのを皮切りに、世界１６都市で３１公演を行うワールドツアーを展開している。ウェンブリー初日のステージでは、あふれるエネルギーで「Kill This Love」「Pink Venom」「Lovesick Girls」などのヒット曲を披露した。メンバーのロゼは公演中、「私たちはウェンブリー・スタジアムで公演する初の女性ＫＰＯＰグループ。夢のように感じる」と感想を語った。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com