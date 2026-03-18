ＢＴＳ「同じことは続けられない」　カムバック前に新作ドキュメンタリー公開へ

「流行は変わるし、同じことを続けることはできない」２１日にソウル光化門（クァンファムン）広場でカムバック公演を行うＢＴＳが１７日、新アルバム制作の過程を収めたドキュメンタリー映画「ＢＴＳ：ザ・リターン」の予告編を公開した。ＢＴＳは３年９カ月ぶりとなるフルアルバム「アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）」を２０日に発売し、ドキュメンタリーも２７日に公開する。ユーチューブなどで公開された予告編には、ＢＴＳのこれまでのワールドツアーやメンバーの兵役除隊の様子、昨年米ロサンゼルスで行われた新曲制作の場面などが収められている。７人のメンバーが一堂に会してアイデア会議を行う姿や、日常を過ごす様子も多彩に描かれている。長い空白期間を経て完全体での復帰を控えたメンバーの葛藤もにじむ。リーダーのＲＭは「ＢＴＳというチームは、とても大きくて立派な王冠のような存在だ」と語る一方で、「自分たちは今も韓国から来た田舎者だ」とし、原点を強調した。ジンが「少し重い」と吐露し、シュガが制作中に「大変なことになった」と語るなど、率直な心境も明かした。本編は２７日午後４時、ネットフリックスで配信される。ドキュメンタリー「ザ・グレイテスト・ナイト・イン・ポップ」で昨年のグラミー賞「最優秀音楽映画」部門とエミー賞３部門にノミネートされたバオ・グエン監督が演出を手掛けた。カムバックを記念した各種イベントの日程も発表された。２０日午後７時からソウル崇礼門（スンネムン）や南山（ナムサン）ソウルタワーでメディアファサードが行われ、同日午後８時３０分にはトゥクソム漢江（ハンガン）公園で１５分間のドローンライトショーが開催される。２０～２２日には汝矣島（ヨイド）漢江公園のイベント広場でＢＴＳの音楽を共有・鑑賞する「ラブソングラウンジ」が運営される。カムバック公演を前に、光化門一帯は世界中のファンのための空間へと様変わりしている。文化体育観光部と韓国観光公社は政府ソウル庁舎の外壁に歓迎の大型バナーを設置し、地下鉄５号線光化門駅６番出口前で広報ブースを運営する予定だ。近隣の韓国観光広報館「ハイカーグラウンド」では飲料割引やダンス、歌のコンテストなどが行われる。周辺の屋外大型ビジョンでは韓国観光のＰＲ映像が放映される。アルバム発売を目前に控え、ファンの期待も高まっている。メンバーのジョングクが１６日に個人のティックトックに投稿した１４秒の「Ｔｗｏ」ダンスチャレンジの動画は、１７日午後時点で再生回数が２２７０万回を超えた。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com