「人材流出を防げ」　巨額ボーナスをばら撒くオープンＡＩ

米巨大ＩＴ企業間の人工知能（ＡＩ）人材の争奪戦が繰り広げられている中、オープンＡＩは最近、社員に対し最大で数百万ドル（数十億ウォン）の特別ボーナスを支給したという。１３日、業界によると、オープンＡＩは、自社の最新ＡＩモデル「ＧＰＴ-５」の発売前日にボーナスを支給した。その対象は、全社員の約３分の１の１０００人余りの研究開発人材だ。ボーナスは、職務と職級によって差等適用されたが、ＧＰＴ-５の開発に献身した研究員へは、最高で数百万ドルのボーナスを支給したという。サム・アルトマン最高経営者（ＣＥＯ・写真）は今月７日、社内のメッセンジャーを通じて、「会社として、ますます良くなる姿をお見せしながら、補償も継続して増やしていく計画だ」と話した。今回のボーナス支給の背景には、ＡＩ人材の迎え入れのための巨大ＩＴ企業間の「銭の戦争」があったという分析が出ている。特にメタの攻撃的人材迎え入れが真っ最中であり、最近オープンＡＩ出身研究員の趙成佳が、「メタ超知能研究所（Meta Superintelligence Labs＝ＭＳＬ）」の首席科学者を引き受けることになった。メタは、アップルでＡＩモデルの開発を取り仕切っていた研究員に対しては、２億ドル以上の報奨パッケージを提案したという。チャン・ウンジ記者 jej@donga.com