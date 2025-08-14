収容番号「４３９８」の金建希氏、マグショットを撮影して独房収監

１２日午後拘束され、ソウル九老区（クログ）の南部拘置所の独房に収容された尹錫悦（チョン・ヨンウォン）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏は１３日、収容番号「４３９８」が与えられた。番号は、拘置所内の欠番の中から無作為に割り当てられる。法曹界によると、同日、金氏は一般拘束被疑者と同じ入所手続きを経た。人的事項を確認後、収容番号を受け取り、身長や体重などを測る身体検査を行った。その後、薄緑色の未決囚用服に着替えた金氏は、収容者識別用写真である「マグショット」も撮影した。その後、下着とタオル、歯ブラシ、食器、プラスチック製のスプーンを受け取り、約６平方メートル（約１.８坪）の独房に移動した。部屋には折りたたみ式のマットレスと扇風機、テレビ、便器などが備えられている。入浴は共用室で行うが、他の収容者と利用時間が重ならないように調整されるものと見られる。運動時間は１日１時間以内だ。朝食として提供された金氏の初食事は、食パンとイチゴジャム、牛乳、フランクソーセージ、サラダだった。昼食には、豚キムチチゲ、餃子のカンジョン、カボチャのアミの塩辛炒め、チョンガクキムチが出された。夕食のメニューは、ビビンナムルと目玉焼き、大根葉キムチ、きゅうりの冷たいスープである。南部拘置所の一食の単価は１７３３ウォンの水準だという。ただ、金氏は同日、健康上の問題で食事を適切に摂れなかったという。拘束令状の発行で、金氏に対する大統領警護処の警護および警備は全面中断された。ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com