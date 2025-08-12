食費物価が３.５％上昇、ここ１年で最高　コメやラーメンなどが高騰

猛暑や大雨などの異常気象のため、先月の食卓物価の上昇率がここ１年で最も高い水準に高騰した。首都圏の地下鉄料金の値上げで公共サービス物価も上がり、庶民の負担が大きくなっている。１１日、統計庁の国家統計ポータル（ＫＯＳＩＳ）によると、先月の食料品や非酒類飲料の物価指数は１２５.７５（２０２０年=１００）で、前年同月比３.５％上昇した。昨年７月（３.６％）以来１年ぶりに最も高い数値で、全体消費者物価の上昇率（２.１％）を大きく上回る。食料品の中では、魚類と水産（７.２％）の物価の上昇幅が目立った。２０２３年７月（７.５％）以来、２年ぶりに最も高い上昇率だ。食卓によく上がるイカの千切り（４２.９％）やイシモチ（１３.４％）、サバ（１２.６％）などが値上がりした影響とみられる。コメ（７.６％）は、２０２４年３月（７.７％）以来、１年４ヵ月ぶりに７％台の上昇率を記録した。ラーメン（６.５％）も、３ヵ月連続で６％台の上昇率を維持している。非酒類飲料では、コーヒー・茶およびココア（１３.５％）の価格が大きく上昇した。ミネラルウォーター・清涼飲料・果物ジュースおよび野菜ジュース（３.４％）の価格上昇率も、やはり全体物価上昇率を上回った。公共サービス物価の上昇も、庶民の負担を増大させている。先月の公共サービス物価の上昇率は１.４％だった。昨年１０月から今年２月まで、上昇率１％以下の安定的な様子を見せていた数値が最近再び拡大している。首都圏地下鉄の基本料金が、１４００ウォンから１５５０ウォンへと１５０ウォン値上げとなった影響が大きかった。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com