「孫興慜が来た」　ロサンゼルスが沸き立つ

「孫興慜（ソン・フンミン、３３）が来るという話で韓国系コミュニティ全体が沸き立っているようだ」米カリフォルニア州ロサンゼルス南東部のオレンジ郡に住むキム・ドギョンさん（２９）はこう語った。キムさんは「職場の同僚もみんな孫興慜の話題で盛り上がっている。喜ぶ姿が目に見えるほどだ」と付け加えた。さらに「もともと孫興慜の試合がある日は、韓国料理店に集まって彼の活躍を見守っていた。異国で奮闘する彼の姿は、在米韓国人にとって大きな慰めであり、人生の原動力になっていた」と言い、「もし近くで孫興慜の試合があるなら、必ず直接観戦したい」と話した。孫興慜のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）加入は、すでに既成事実化している。米プロサッカー・メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡＦＣは６日、「韓国時刻で７日午前７時、ホームスタジアムのＢＭＯスタジアムで重要な発表を行う予定だ」と発表した。孫興慜のＬＡＦＣ加入が「公然の秘密」となっていたことから、この場が入団式となる可能性が高い。孫興慜は３日、ソウルワールドカップ競技場で行われたニューカッスルとのイングランド・プレミアリーグ・プレシーズンの親善試合（１－１のドロー）を最後に、１０年間プレーしたトッテナム・ホットスパーと別れを告げた。５日に出国した孫興慜は、６日にロサンゼルス国際空港に到着した。空港にはさまざまな横断幕や応援のプラカードを掲げたファンが詰めかけ、大きく混雑した。孫はすぐにＢＭＯスタジアムへ向かい、ＬＡＦＣとティグレス（メキシコ）とのリーグカップ試合を観客席で観戦した。試合中、拍手を送る孫の姿が電光掲示板にも映し出された。プレミアリーグ得点王の実績を持つ孫を獲得したＬＡＦＣは、ＭＬＳ制覇を狙える戦力を備えたとの評価を受けている。ＭＬＳは、東西１５チームずつ全３０チームが所属し、各チームがレギュラーシーズン３４試合を戦う。そして、それぞれのカンファレンスから９チームがプレーオフに進出し、王者を争う。ＬＡＦＣは現時点で勝ち点２２（１０勝６分６敗）で西カンファレンス６位につけている。しかし成績以上に、ＬＡＦＣが孫を獲得した最大のメリットは、５０００万人の韓国人ファンを獲得できるということにある。前所属クラブのトッテナムも、孫の人気を背景に、ユニフォームの販売はもちろん、プレシーズンツアーやスポンサー誘致などの恩恵を享受した。錦湖（クムホ）タイヤなど韓国企業とのパートナーシップを結ぶなど、アジア市場の拡大にもつながった。ロサンゼルスという本拠地も、相乗効果を高められる要因だ。ロサンゼルスはすでに韓国人ファンにとって馴染み深い都市であり、「コリアン特急」朴賛浩（パク・チャンホ、５２、引退）や「ブルーモンスター」柳賢振（リュ・ヒョンジン、３８、現ハンファ）らが活躍した米プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）の人気球団であるロサンゼルス・ドジャースの本拠地でもある。今も内野手の金慧成（キム・ヘソン、２６）がドジャース所属で活躍している。また、ロサンゼルスは米国で最も韓国系人口（約３２万人）が多い地域でもある。やはり米国内最大規模のＬＡコリアタウンは、在米韓国人社会の中心的存在となっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、「ＬＡＦＣはトッテナムに対し、ＭＬＳ史上最高額となる約２０００万ポンド（約３６８億ウォン）の移籍金を支払う予定だ」と報じた。これまでの記録は、アトランタがエマニュエル・ラテ・ラース（２６・コートジボワール）を獲得する際に、イングランドのミドルズブラに支払った２２００万ドル（約３０５億ウォン）だった。３０代の選手１人を獲得するための金額としては過大な投資とも言えるが、ＬＡＦＣがこの契約を通じて、より大きな商業的利益を得るだろう、との見方もある。ドジャースが日本人「スーパースター」大谷翔平（３１）の獲得で成功を収めているように、孫がもたらすマーケティング効果が移籍金を補って余りあると見られている。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com