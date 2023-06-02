済州ヘビチアートフェスティバル、１２日に開幕フォーラムでスタート
Posted June. 02, 2023 08:45,
Updated June. 02, 2023 08:45
済州ヘビチアートフェスティバル、１２日に開幕フォーラムでスタート.
June. 02, 2023 08:45.
by ユ・ユンジョン記者 gustav@donga.com.
全国の公演場と芸術団体とをつなぐ第１６回済州ヘビチアートフェスティバルが、１２～１５日、済州西帰浦（チェジュ・ソギポ）市のヘビチホテルアンドリゾートで、韓国文化芸術会館連合会と済州道の主催で開かれる。このフェスティバルは、芸術団体が全国の文芸会館を対象に自分たちのコンテンツを紹介する「レパートリーピッチング」と、ブースマーケットの運営などを通じて公演芸術プログラムの交流と流通を促進するために用意された。今年のフェスティバルは、各国の公演専門家たちが参加する開幕フォーラム「国内外公演場間の公演芸術交流および新しい市場開拓」として開かれる。ヘビチホテルアンドリゾートのクリスタルホールで、１２日午後７時、光州（クァンジュ）ビエンナーレの朴良雨（パク・ヤンウ）代表取締役（元文化体育観光部長官）の司会でテーマの発表と討論を行う。鄭柄國（チョン・ビョングク）韓国文化芸術委員長、英国エディンバラフェスティバルのウィリアム・バーデット・クーツ芸術監督、王秀琴中国公演劇場連盟副総管理者、カナダシナールビエンナーレのジル・ドレ総監督などが参加する。
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全国の公演場と芸術団体とをつなぐ第１６回済州ヘビチアートフェスティバルが、１２～１５日、済州西帰浦（チェジュ・ソギポ）市のヘビチホテルアンドリゾートで、韓国文化芸術会館連合会と済州道の主催で開かれる。このフェスティバルは、芸術団体が全国の文芸会館を対象に自分たちのコンテンツを紹介する「レパートリーピッチング」と、ブースマーケットの運営などを通じて公演芸術プログラムの交流と流通を促進するために用意された。
今年のフェスティバルは、各国の公演専門家たちが参加する開幕フォーラム「国内外公演場間の公演芸術交流および新しい市場開拓」として開かれる。ヘビチホテルアンドリゾートのクリスタルホールで、１２日午後７時、光州（クァンジュ）ビエンナーレの朴良雨（パク・ヤンウ）代表取締役（元文化体育観光部長官）の司会でテーマの発表と討論を行う。鄭柄國（チョン・ビョングク）韓国文化芸術委員長、英国エディンバラフェスティバルのウィリアム・バーデット・クーツ芸術監督、王秀琴中国公演劇場連盟副総管理者、カナダシナールビエンナーレのジル・ドレ総監督などが参加する。
ユ・ユンジョン記者 gustav@donga.com
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