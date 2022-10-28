ソウルのマンション価格が１週間で０．２８％下落、１０年４ヵ月ぶり最大幅. October. 28, 2022 08:56. by チョン・ソヨン記者 cero@donga.com. 金利引き上げと景気低迷が続き、ソウルのマンション価格が１０年４ヵ月ぶりに最大の下げ幅を記録した。今年５月最終週以来２２週連続の下落だ。２７日、韓国不動産院が発表した「週間マンション価格動向」によると、１０月の最終週（２４日基準）のソウルのマンション価格は、前週（－０．２７％）に比べて０．２８％下落した。２０１２年６月１１日に０．３６％の下落を記録して以来、１０年４ヵ月ぶりの最大幅の下落だ。松坡（ソンパ）区が０．４３％下落し、２５区の中で最も大幅に下落した。先週（０．３８％）に比べて下げ幅が拡大した。江東（カンドン）区（－０．３５％）も岩寺（アムサ）洞、千戸（チョンホ）洞、遁村（トゥンチョン）洞の大団地マンションを中心に下落幅が大きくなった。江北（カンブク）地区は道峰（トボン）区（－０．４０％）、城北（ソンブク）区（－０．３８％）、蘆原（ノウォン）区（－０．３６％）の下げ幅が大きかった。京畿道（キョンギド、－０．３５％）は城南市中院区（ソンナムシ・チュンウォング、－０．６０％）、華城（ファソン）市（－０．５９％）、坡州（パジュシ）市（－０．５６％）などが相対的に大きく下落した。仁川（インチョン）市は松島（ソンド）新都市の延寿（ヨンス）区（－０．６２％）、黔丹（クムダン）新都市の西（ソ）区（－０．５９％）などを中心に下落が続き０．４８％下落した。伝貰（チョンセ＝賃貸住宅）価格も全般的な下落傾向だった。ソウルは０．３２％下落し、前週（－０．３０％）比下落幅が大きくなった。不動産院の関係者は「金利上昇が続くという予想に至急の売却物件を中心に取引が成立し下落幅が拡大した」と話した。

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