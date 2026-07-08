６度挑戦、６度届かず　涙で幕を閉じたロナルドのＷ杯

ポルトガル、スペインに終了間際の失点で敗退４１歳のクリスティアーノ・ロナルド（ポルトガル）の「ラストダンス」は、ついに悔し涙で幕を閉じた。世界最高のストライカーと称されたロナルドだが、ついにワールドカップ（Ｗ杯）優勝トロフィーを手にすることなく、Ｗ杯の舞台を去ることになった。ポルトガルは７日、米テキサス州ダラスのスタジアムで行われた２０２６年北中米Ｗ杯決勝トーナメント２回戦でスペインに０－１で敗れた。ロナルドは後半アディショナルタイム終了間際に得たＦＫが最後まで同点ゴールにつながらないと、両手で頭を抱えた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ぼう然とした表情でスタンドを見上げ、味方や相手選手とあいさつを交わしながら、しばらくピッチを離れなかった。ロナルドは同日、フル出場したが、３本のシュートはいずれもゴールには結び付かなかった。ポルトガルは後半アディショナルタイムにミケル・メリーノ（３０）に決勝点を許し、力尽きた。またしても優勝への夢を絶たれたロナルドは、目を赤くしながらロッカールームへ向かった。ロナルドは「当然のことだが、敗退すれば悲しい。私はすべてを注ぎ込み、全力を尽くした。これがサッカーであり、サッカー選手の人生だ。勝つこともあれば負けることもある」と語った。Ｗ杯は、ロナルドが唯一頂点に立てなかった大会だ。ロナルドはこれまで、UEFAチャンピオンズリーグ優勝５回、ＦＩＦＡクラブＷ杯優勝４回、プレミアリーグ優勝３回など、クラブで３０を超えるタイトルを獲得した。ポルトガル代表でも、ユーロ―２０１６優勝、ＵＥＦＡネーションズリーグ優勝２回（２０１８～１９、２０２４～２５）など、３度のタイトルを手にした。しかし、Ｗ杯だけは縁がなかった。２００６年、２１歳で初出場したドイツ大会ではポルトガルを４位に導いたのが最高成績だった。２０１０年南アフリカ大会はベスト１６、２０１４年ブラジル大会はグループリーグ敗退。２０１８年ロシア大会ではグループリーグ初戦のスペイン戦（３－３）でハットトリックを達成し、大会４得点を挙げたが、決勝トーナメント１回戦でウルグアイに１－２で敗れた。２０２２年カタール大会では準々決勝で難敵モロッコに０－１で敗れた。ロナルドは今大会でも数々の記録を打ち立てた。Ｗ杯史上最年長先発出場記録を樹立し、ウズベキスタンとのグループリーグ第２戦では２得点を挙げ、史上初となる６大会連続得点を達成した。クロアチアとの決勝トーナメント１回戦ではＰＫを決め、自身初のＷ杯決勝トーナメントでの得点も記録した。しかし、そのプレーには厳しい評価も相次いだ。ＢＢＣの解説者クリス・サットン氏はこの日、「ロナルドはまるで祖父のようによろよろとピッチを歩き回っていた」と批判した。ポルトガルのサッカー専門紙「ア・ボラ」は、「必要以上に長く続いたロナルドの時代は、もう終わらせるべきだ」と論評した。ロナルドがこの日までにＷ杯決勝トーナメントで決めたフィールドゴールは、わずか１得点しかない。前日の記者会見で今大会が自身最後のＷ杯になると公言していたロナルドは、この日も「これが私にとって最後のＷ杯だ」と改めて強調した。一方で、代表引退については含みを持たせた。ロナルドは「家族と時間を過ごし、落ち着いて将来について考える必要がある。性急な決断はしない」とし、明言を避けた。そして果たせなかったＷ杯優勝の代わりに、代表で成し遂げた実績に意味を見いだした。ロナルドは「ポルトガル代表として三つのタイトルを獲得した。それまでのポルトガルは一度も国際大会で優勝したことがなかった。ユーロ－２０１６優勝はＷ杯優勝に匹敵する価値がある」と強調した。