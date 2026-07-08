ＡＩ俳優がハリウッドに波紋　主演映画を初制作へ

人工知能（ＡＩ）俳優を主人公にした長編映画が制作される。６日（現地時間）、米芸能メディア「バラエティ」などによると、ＡＩ俳優ティリー・ノーウッド（写真）を生み出したＡＩ専門スタジオ「パーティクル６」は、ノーウッドが主演するコメディ映画「Misaligned（ミスアラインド）」を開発中だと明らかにした。映画は、肉体も幼少期も持たず、他人のデータにしかアクセスできないＡＩのノーウッドが、ダークウェブから来た不良ボットに「人間になれ」と誘惑され、混乱に陥る姿を描く。ノーウッドは英国風のアクセントで話す女性俳優で、昨年１０月にスイス・チューリヒ映画祭の関連イベントで初めて紹介された。全米映画俳優・テレビ・ラジオ芸術家組合（ＳＡＧ－ＡＦＴＲＡ）は、「ノーウッドは俳優ではない。俳優たちの演技を盗み、仕事を奪い、演者の生計を脅かし、人間の芸術性を損なう」と批判した。「Misaligned」は初期開発段階にあり、監督、脚本家、編集者など従来の映画制作者がＡＩ専門家と協業する形で制作される予定だ。パーティクル６の創業者エリン・ファン・デル・ヴェルデン氏は、「ＡＩは映画制作を支援できるが、そのためには人間の精神と技術、判断力がなければならない」としたうえで、「映画人の直感を新しいツールと融合させ、長編映画を制作する初めての舞台になるだろう」と語った。写真＝制作会社パーティクル６提供金民 kimmin@donga.com