原油高で６月の物価３．２％上昇　２年６カ月ぶりの高い伸び

先月の消費者物価は、２年６カ月ぶりの高い伸びを記録した。中東情勢の緊迫化を背景に国際原油価格の高騰が続き、ガソリンと軽油の価格はそれぞれ２０％台、３０％台の上昇率を維持した。これに加え、夏を前に食料品価格も上昇している。２日に国家データ処が発表した消費者物価動向によると、６月の消費者物価は前年同月比３．２％上昇した。２０２３年１２月（３．２％）以来、２年６カ月ぶりの高い伸びとなった。消費者物価の上昇率は、５月（３．１％）に２年２カ月ぶりに３％台へ回復したのに続き、２カ月連続で３％台を維持した。先月はガソリンが２３．１％、軽油が３３．７％上昇した。この影響で石油類価格は前年同月比２４．７％上昇した。ロシアによるウクライナ侵攻直後の２０２２年７月（３５．２％）以来、最も高い伸びだ。中東戦争による燃料価格の高騰が全体の物価を押し上げた。コメ（１１．７％）、鶏卵（１０．３％）、国産牛肉（７．５％）など、日常的に消費される食料品の価格も大幅に上昇した。農畜水産物価格全体は前年同月比３．２％上昇し、５月（２．２％）より上昇率が拡大した。農産物価格（１．１％）は５カ月ぶりに前年同月比で上昇に転じ、畜産物価格（６．２％）は３月（６．２％）以来、再び６％台の上昇幅を記録した。韓聖淑（ハン・ソンスク）首相は同日の非常経済点検会議で、「原油高とウォン安に加え、主要国の政策金利引き上げの可能性も高まっており、政府によるきめ細かな対応が必要だ」とし、「国民生活に密接な品目の価格動向をリアルタイムで監視するなど、物価安定に全力を尽くしてほしい」と述べた。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com