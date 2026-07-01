Ｗ杯敗退の胸中明かした孫興慜　「自分の持ち場で死に物狂いで走る」

「もう一度皆さんに喜びを届けられるよう、死に物狂いで走っていきたい」サッカー韓国代表主将の孫興慜（ソン・フンミン、３４、ＬＡＦＣ、写真）は３０日、自身のインスタグラムを通じ、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）を終えた心境と今後の決意を明らかにした。韓国が１勝２敗で１次リーグ敗退を喫した後、孫が自身の胸の内を公の場で明かしたのは初めて。韓国は、引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる２５日の１次リーグＡ組第３戦で、格下とみられていた南アフリカに０－１で敗れ、３２強入りを逃した。孫は「何から話せばいいのか分からない。知らないふりをすることもできないし、現実から逃げたくもない」と複雑な心境を吐露した。そのうえで、「私もサッカーを愛する一人として、もしこんな試合を見ていたら、本当にもどかしく苦しかったと思う」と語った。今大会は孫にとって４度目のＷ杯だった。孫は洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（５７）の戦術的な判断で、１試合もフル出場することなく、無得点で大会を終えた。南アフリカ戦では先発メンバーから外れる場面もあった。孫は「自分にとって誰よりも大切な大会だっただけに、複雑で胸が痛い。今でも（敗退を）受け入れるのは簡単ではない」と語った。低調な成績について謝罪したうえで、「国民の皆さんの期待に応えられるよう、もう一度自分の持ち場で全力を尽くす」と書いた。一部では、孫が今大会を最後に代表を引退するのではないかとの見方も出ていた。しかし孫は、今後も代表活動を続ける考えを示した。孫は「ファンの皆さんが私を求め、必要としてくれる限り、自分のすべてをささげたい」と記した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com