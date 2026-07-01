北朝鮮大使、非核化交渉中に孔魯明氏に「ごねるはげ頭」

「おい！机をたたくな！」１９９２年３月、板門店（パンムンジョム）で開かれた南北核交渉。北朝鮮側代表のチェ・ウジン外務省巡回大使は、机をドンとたたき、このように言った。チェ氏と激しい応酬を繰り広げていた林東源（イム・ドンウォン）統一院次官（元統一部長官）はさらに激高し、「（自国に）核があるのかないのかも知らないやつ（チェ氏）が核問題を討議している」と応じた。双方は相手を「やくざ」「強盗」などと呼び合い、議論は一歩も進まないまま閉会した。３０日に韓国統一部が公開した３８３６ページに及ぶ「南北対話史料集」には、非核化交渉の過程で南北代表団が張り詰めた神経戦を繰り広げ、衝突する場面が随所に収められている。会談中に卑俗な言葉が飛び交い、容姿を侮辱する発言も出た。今回公開された会談文書は９１年１２月から９３年１月までの記録で、盧泰愚（ノ・テウ）政権の韓半島非核化共同宣言が採択される過程と、その後、韓国と北朝鮮が初めて向き合って行った非核化交渉の内容を収めている。●神経戦の中、金日成主席の写真を破った北朝鮮代表同日公開された議事録によると、双方は１３カ月間に計３２回の会談を開き、何度も舌戦を交わしたことが分かった。北朝鮮の核査察受け入れ、韓米合同軍事演習「チームスピリット」の再開など、核心争点をめぐる意見の隔たりを埋められず、交渉が膠着状態に陥ったことで声を荒げたものとみられる。南北会談文書公開予備審査委員を務めた鄭承薫（チョン・スンフン）元南北会談本部長は、「今回公開された９０年代初めの交渉は、歴代の南北対話の中で最も激しく、険悪な様相で展開された」と語った。９２年１２月に開かれた南北核統制共同委員会第１３回会議では、応酬の末、北朝鮮側代表が金日成（キム・イルソン）主席の写真が掲載された記事を破る出来事もあった。北朝鮮側のチェ氏は「外勢との野合」だとして、チームスピリット演習再開の撤回を求めた。これに対し、孔魯明（コン・ロミョン）外交安保研究院長（元外務部長官）は、「誰が外勢に追従しているのか」と言い返し、金主席とソ連のスターリン書記長が並んで立っている写真を取り出して反論した。外勢と結託しているのは北朝鮮だという趣旨とみられる。激怒したチェ氏はその写真を破り、「挑発だ」と憤った。孔氏が「偉大な指導者の写真なのに、なぜ破るのか」と言い、騒然となった。同年の４月、チェ氏が孔氏に「ごねるはげ頭」と面罵する場面もある。薄毛だった孔氏の容姿をあざけり、人身攻撃を加えたのだ。●北朝鮮、「レームダック」の盧泰愚政権への不信も露わに北朝鮮側が９２年１２月の韓国大統領選を注視し、交渉を引き延ばしていた状況も明らかにされた。大統領選８日前に開かれた南北核統制共同委員会第１２回会議で、北朝鮮側は「新政権が発足すれば、交渉を振り出しからやり直すことになるのではないか」と不信感を示し、韓国側に圧力をかけた。任期末のレームダックに入った盧泰愚政権と重大な合意を急ぐより、次期政権の対北朝鮮基調を見極めてから動こうという計算だったとみられる。双方が提示した相互核査察規定の草案も、今回初めて公開された。９２年３月に開かれた南北核統制共同委員会第１回会議で、韓国側代表団は年間４０施設以内の抜き打ち査察を主張したのに対し、北朝鮮側は査察５日前に相手側へ通知し、査察対象も双方が合意するよう求めた。北朝鮮側が厳格な検証を事実上拒否したものとみられる。イ・ジユン記者 asap@donga.com