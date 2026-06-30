洪明甫氏、１２年ぶり再びＷ杯敗退で辞任

サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（写真）が、２０２６年北中米わールドカップ（Ｗ杯）１次リーグ敗退の責任を取り、辞任した。２０１４年ブラジルＷ杯の１次リーグ（１分け２敗）敗退後に辞任した洪氏は、１２年ぶりに再びＷ杯失敗の責任を負い、任期途中で指揮官の座を退いた。洪氏の任期は来年１月に開かれる２０２７年アジアカップまでだった。洪氏は２９日、メキシコ・サポパンにある代表チームの練習拠点、チバス・ベルデ・バジェで記者会見に臨み、「大韓民国サッカーを愛し、いつも代表チームを応援してくださった国民の皆さまに心からおわび申し上げる」とし、「本日、私は大韓民国サッカー国家代表監督の職を退きたい」と話した。洪氏は、自筆で作成したＡ４用紙２枚分の声明を読み上げ、「監督という立場は、結果の前ではいかなる説明も先に立つことはできない立場だと思う。国民の皆さんが期待していた結果を最後まで出せなかった。その責任はすべて監督である私にある」と話した。韓国は今大会の１次リーグ初戦でチェコを２－１で破り、１６年ぶりにＷ杯初戦勝利を収めたが、その後メキシコと南アフリカに連続で０－１で敗れた。１勝２敗（勝ち点３）で組３位にとどまった韓国は、組３位国の順位で１０位に終わり、上位８チームに与えられる３２強進出権を逃した。金培中 wanted@donga.com