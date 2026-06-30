１０打差から大逆転　ユ・ヘランがメジャー初制覇

「何度もメジャー大会優勝に挑戦してきたが、かなわなかった。今日ついにやり遂げた。夢を見ているようだ」米女子ツアー（ＬＰＧＡ）デビュー４年目で「メジャー女王」となったユ・ヘランは、大きな優勝トロフィーを掲げた後、満面の笑みを見せた。ユ・ヘランは２９日、米ミネソタ州チャスカのヘーゼルティン・ナショナルＧＣ（パー７２）で行われたＫＰＭＧ全米女子プロゴルフ選手権の最終第４ラウンドで、５バーディー、３ボギーの２アンダー、７０で回った。通算１３アンダー、２７５としたユ・ヘランは、２位のユン・イナ（１１アンダー、２７７）を２打差で退け、頂点に立った。ユ・ヘランの言葉通り、夢のような優勝だった。２６日の第１ラウンドで、ユ・ヘランは１オーバー７３をたたき、７０位タイだった。９アンダー６３を記録した首位のユン・イナには、実に１０打も離されていた。しかし、第２、第３ラウンドでそれぞれ８アンダー４アンダーをマークして巻き返し、大会が終わった時にはリーダーボードの一番上に名前を載せていた。メジャー大会初日に１０打差をつけられた選手が逆転優勝を果たしたのは、１９６４年ウェスタン・オープンのキャロル・マン（米国）以来６２年ぶり。女子ゴルフのメジャー大会での最大打差逆転優勝タイ記録でもある。この大会で続く韓国勢の強さを改めて印象づけた。同大会ではパク・セリが３度（１９９８、２００２、２００６年）優勝し、朴仁妃（パク・インビ）も２０１３年から３年連続で頂点に立った。その後、朴城炫（パク・ソンヒョン、２０１８年）、金世煐（キム・セヨン、２０２０年）、田仁智（チョン・インジ、２０２２年）、梁熙英（ヤン・ヒヨン、２０２４年）らがチャンピオンとなった。大会最終日の試合は順調ではなかった。雷を伴う悪天候でティーオフ時間が３時間以上遅れ、遅れて始まった試合も強風の中で行われた。ユ・ヘランも前半５ホールまでにバーディーを１つ奪う一方、ボギーを３つたたいて苦戦した。しかし、ユ・ヘランは７番（パー５）と９番（パー４）でバーディーを奪って首位の座を取り戻し、後半もボギーなしの２アンダーで安定したプレーを見せた。１８番（パー４）で「ウィニングパット」を沈めたユ・ヘランは、仲間からシャンパンシャワーを浴び、初のメジャー大会優勝の余韻を満喫した。夢に見たメジャー大会覇者となったユ・ヘランは、「次から選手紹介の時に『メジャーチャンピオン、ユ・ヘラン』と呼ばれることになった。本当に驚きで、幸せ」と語った。ユ・ヘランはメジャー女王にふさわしい高額賞金も手にする。今大会は女子大会史上最大規模となる１３００万ドル（約２００億ウォン）の賞金を懸けて行われた。直前のメジャー大会、全米女子オープン（賞金総額１２５０万ドル）を上回る規模だ。優勝賞金は全米女子オープン（２５０万ドル）より少ない１９５万ドル（約３０億ウォン）だが、ユ・ヘランがこれまで優勝した３大会の賞金をすべて合わせた金額（１２１万５０００ドル、約１８億７０００万ウォン）より多い。ユ・ヘランは８日に終わった今季メジャー第２戦の全米女子オープンを欠場した。腸内の嚢胞を除去する手術を受けるため、韓国に滞在していたからだ。先月のクローガー・クイーンシティ選手権で準優勝し勢いに乗っていたユ・ヘランにとっては容易ではない選択だった。それでもユ・ヘランは、「母が作ってくれた料理を食べながらしっかり休めたおかげで、今大会で良い成績を収められたと思う」と語った。ユ・ヘランとユン・イナがそろって１、２位に入り、金世煐とキム・アリムは６アンダー、２８２で８位タイとなり、韓国選手４人がトップ１０入りした。前のメジャー２大会をいずれも制した世界ランキング１位のネリー・コルダも８位タイで大会を終えた。イ・ソヨン記者 always99@donga.com