韓国サッカー、またも「勝ち上がり条件」頼み

韓国は２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）でも「勝ち上がり条件」を計算しなければならない運命となった。勝ち点３（１勝２敗）で組３位となり１次リーグを終えた韓国は、自力で３２強トーナメント進出を決めることができなかった。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表は、メキシコ・グアダラハラのベースキャンプで他組の１次リーグ結果を見守らなければならない状況に置かれた。今大会では各組１、２位の２４カ国と、各組３位のうち成績上位８カ国が３２強トーナメント進出権を獲得する。３位チーム同士の順位は勝ち点→得失点差→総得点の順で決まる。３項目すべてが同じ場合は、フェアプレーポイントと国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングを順に比較する。韓国は２５日現在、各組３位の１２カ国のうち４位（勝ち点３・得失点差マイナス１）につけている。１次リーグ日程を終えたＡ、Ｂ、Ｃ組のうち、韓国より順位が高い３位チームは勝ち点４のボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ組）だけだ。Ｃ組３位のスコットランド（勝ち点３・得失点差マイナス３）は得失点差で韓国を下回る。スポーツデータサイト「オプタ（ＯＰＴＡ）」は、韓国の３２強入りの確率を８７．６％と予測している。しかし安心するには早い。現在、３位チームの３２強進出圏外にいるＧ組のベルギー（２分け・勝ち点２）、Ｋ組のコンゴ民主共和国、Ｅ組のエクアドル（ともに１分け１敗・勝ち点１）などが、最終戦の結果次第で韓国を上回る可能性があるからだ。もし他組で勝ち点４以上を獲得する３位チームが複数現れたり、得失点差で韓国を上回るチームが増えたりすれば、韓国代表はそのまま帰国便に乗ることになる。３２強入りを果たしたとしても前途は険しい。韓国は組３位で決勝トーナメントに進出した場合、組み合わせ上、Ｅ組１位またはＧ組１位と対戦することになる。現在Ｅ組では「戦車軍団」ドイツがすでに首位通過を決めており、Ｇ組では世界的ストライカーのモハメド・サラーを擁するエジプトが首位を走っている。イ・ソヨン記者 always99@donga.com