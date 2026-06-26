釜山沖で漁船衝突・沈没　インドネシア人船員２人が行方不明

釜山市機張郡（プサンシ・キジャングン）沖で液化石油ガス（ＬＰＧ）の運搬船と衝突した底引き網漁船が沈没し、６０代の船長が死亡、３０代の外国人船員２人が行方不明となった。２５日、蔚山（ウルサン）海洋警察署によると、同日午前１０時１０分ごろ、釜山広域市機張郡の大辺（テビョン）港南東２３カイリ（約４２．６キロ）沖で、９９２トン級のＬＰＧ運搬船と７９トン級の底引き網漁船が衝突した。漁船は同日午前７時に釜山南港を出港して操業中だった。一方、ＬＰＧ運搬船は午前７時３０分に蔚山港を出港し、日本へ向かう途中だった。事故で漁船が沈没し、乗組員８人（韓国人２人、インドネシア人６人）全員が海に投げ出された。このうち６人はＬＰＧ運搬船に救助されたが、意識不明の状態で病院に搬送された船長（６２）は同日午後１時３０分ごろ死亡した。ともに救助された船員５人は病院で治療を受けている。命に別条はないという。行方不明者２人はいずれもインドネシア国籍の３０代の船員だ。海洋警察は生存した船員らの証言などを基に、事故当時、２人が甲板から海に転落したとみて警備艇やヘリコプター、周辺の操業船などを投入して捜索を続けている。事故海域は水深約１４０メートルに達し、最大２．５メートルのうねりを伴う波が続いているため、捜索は難航しているという。海洋警察は行方不明者の捜索を続ける一方、両船の関係者らを対象に事故原因や衝突の経緯を詳しく調べている。蔚山＝チェ・チャンファン記者 oldbay77@donga.com