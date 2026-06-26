韓国、格下南アフリカに敗戦　自力での３２強入り逃す

韓国サッカーにとって最悪の日だった。屈辱的な敗戦を喫した韓国代表選手たちは皆、うなだれた。韓国は２５日、メキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムで行われた２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグＡ組最終第３戦で、格下とみられていた南アフリカに０－１で敗れた。Ａ組最弱と評価されていた南アフリカは、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング６１位で、韓国（２４位）より３７ランク下だ。前日まで１勝１敗だった韓国は、この日引き分けるだけでも組２位で決勝トーナメント進出を決めることができた。しかし、最悪の試合内容で組３位（１勝２敗・勝ち点３）に終わり、自力での３２強入りに失敗した。韓国は２８日に終了するグループリーグ全日程の結果を踏まえ、１２組の３位チームのうち上位８チーム以内に入らなければ、３２強戦に進むことはできない。韓国は組３位で３２強入りした場合でも、Ｅ組１位のドイツ、またはＧ組１位（未定）などの強豪と対戦しなければならない。２大会連続のＷ杯決勝トーナメント進出を祝う歓声が上がるはずだったモンテレイスタジアムは、「惨事の現場」として残ることになった。金培中 wanted@donga.com