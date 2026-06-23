南アフリカ戦控えた洪明甫号、４０度の酷暑克服なら３２強へ

２２日、メキシコ・モンテレイのＪＷマリオット・ホテル・モンテレイ・バジェ。韓国サッカー代表の宿舎前には、大型の韓国国旗や応援横断幕を手にした在留韓国人ら約１００人が集まっていた。主将の孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ）ら韓国代表選手が姿を見せると、大きな歓声が沸き起こった。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国代表は、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）グループリーグＡ組第３戦の舞台となるモンテレイにこの日到着した。韓国は２５日午前１０時、モンテレイ・スタジアムで南アフリカとの第３戦に臨む。韓国は引き分け以上で、自力で決勝トーナメント進出を決める。韓国代表を一目見ようとホテルを訪れた人々の中には外国人もいた。メキシコ人たちも韓国代表に応援メッセージを送った。「サッカーが大好き」と目を輝かせたマウリシオ君（１３）は、「孫興慜はチームに自信を与えるリーダーであり、勝利のために誰よりも努力する選手だから一番好きだ」と語った。孫興慜が南アフリカ戦で何ゴール決めると思うかとの質問には、指を３本立ててみせた。日本人のニシザキ・ヨシトさん（４７）は、「韓国代表ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ、バイエルン・ミュンヘン）を見たくてホテルに来た。世界的なビッグクラブで活躍する選手たちを間近で見られる貴重な機会なので逃したくなかった」と話した。標高１６００メートルの高地グアダラハラを離れ、モンテレイ（標高４５０メートル）へ移動した韓国代表が南アフリカ戦で勝利を収めるには、「蒸し風呂のような暑さ」を克服しなければならない。韓国代表は米ユタ州ソルトレークシティーで事前キャンプを行ったときから、４０度の温水に浸かりながら暑熱順化トレーニングを並行してきた。この日のモンテレイの日中気温は一時３４度まで上昇し、体感温度は４０度に達した。冷房の効いた室内から外へ出ると、まるでサウナに入ったかのような熱気が全身を包んだ。前日にモンテレイ・スタジアムで行われた日本とチュニジアのグループリーグＦ組第２戦（４－０で日本勝利）も猛暑の中で行われた。給水休憩のたびに両チームの選手は汗だくの顔をタオルでぬぐい、何度も水を口にした。日本代表ＤＦ冨安健洋（アヤックス）は首筋にミネラルウオーターをかけて体を冷やし、伊東純也（ヘンク）はアイシングを受けた。韓国対南アフリカの試合は現地時間午後７時に行われる。日が沈んでも、日中にピッチへ蓄積された熱がまだ冷めきっていない時間帯のキックオフとなる。極度の暑さの中で試合をすると、選手は運動量やスプリント回数が減少し、判断力も低下する。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によると、モンテレイの過去１０年間の６、７月平均気温は３１．１度で、今大会開催都市の中では米ダラス（３２．２度）に次いで２番目に高かった。この時期に猛暑となるダラス、ヒューストン、アトランタには空調設備のあるドーム球場があるが、モンテレイ・スタジアムは屋根の開放された競技場だ。韓国は南アフリカ戦でＷ杯グループリーグ最終戦３連勝に挑む。韓国は２０１８年ロシアＷ杯で前回王者ドイツを２－０で破る番狂わせを演じ、２０２２年カタールＷ杯では欧州の強豪ポルトガルに２－１の逆転勝ちを収め、１２年ぶりのアウェーＷ杯ベスト１６進出を果たした。奇しくも、カタールＷ杯のポルトガル戦で主審を務めたファクンド・テージョ（アルゼンチン）が、今回の南アフリカ戦でも主審を担当する。モンテレイ＝ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com