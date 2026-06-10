第１四半期１．８％成長　名目ＧＤＰは１０．５％増で５０年ぶり高水準

今年第１四半期（１～３月）の韓国の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前期比１．８％増となり、２カ月前に発表された速報値を０．１％ポイント上回る「サプライズ成長」となった。企業の輸出価格の上昇などを反映した名目ＧＤＰの前期比成長率は１０．５％となり、半導体輸出の好調を背景に１９７６年第１四半期以来、５０年ぶりの高水準を記録した。ただ、昨年の１人当たり国民総所得（ＧＮＩ）は１２年連続で３万ドル台にとどまり、台湾や日本を下回った。●「名目ＧＤＰ成長率、５０年ぶりの高水準」韓国銀行（韓銀）が９日に発表した国民所得統計の暫定値によると、韓国経済の今年第１四半期の成長率は前期比１．８％だった。２０２０年第４四半期（１０～１２月）の２．３％以来、５年３カ月ぶりの高水準となった。韓銀が今年４月２３日に発表した第１四半期成長率の速報値は１．７％だった。その後確定した企業の設備投資や民間消費などの統計を反映した結果、成長率は従来発表より０．１％ポイント上方修正された。韓銀は、第１四半期の実質ＧＤＰが０．１％ポイント上方修正されたことで、年間経済成長率も０．１％ポイント高まると見込んでいる。先月、韓銀が示した年間成長率見通しは２．６％だったが、２．７％以上に引き上げられる可能性があるという意味だ。第１四半期の名目ＧＤＰは前期比１０．５％増加した。これは第３次経済開発５カ年計画が推進されていた１９７６年第１四半期以来、５０年ぶりの高い伸び率だ。名目ＧＤＰは物価上昇率を反映した指標で、国家の経済規模を把握する際に主に用いられる。韓銀のキム・ファヨン国民所得部長は、「名目ＧＤＰの成長は、（半導体など）韓国輸出企業の収益性が大幅に改善した結果だ」と説明した。１９７０～１９８０年代の名目ＧＤＰ成長率は物価上昇の影響で高まったが、今年の伸び率は輸出実績が反映された結果だという意味だ。●「今年の１人当たりＧＮＩ、４万ドル突破の可能性」昨年の１人当たりＧＮＩの暫定値は３万６９６３ドルで、２０２４年（３万６８５７ドル）に比べ０．３％増加した。ウォンベースでは昨年５２５７万ウォンとなり、前年（５０２７万ウォン）比４．６％増えた。昨年、ウォン安ドル高が急速に進んだことで、ドル換算の１人当たりＧＮＩの増加率は相対的に低くなった。韓国の１人当たりＧＮＩは２０１４年に初めて３万ドルを突破して以降、１２年連続で３万ドル台にとどまっている。韓銀によると、昨年の台湾（４万６２６ドル）と日本（３万８０００ドル）の１人当たりのＧＮＩ推定値は韓国を上回った。韓国は２０２３～２０２４年の２年間は両国を上回っていた。ただ、韓銀は今年の年間１人当たりＧＮＩが４万ドルに近づくと予測した。４万ドル突破時期も、当初予想していた２０２８年より前倒しされる可能性があると見通した。チ・ミング記者 warum@donga.com